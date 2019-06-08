القرنبيط المقلي مع الكاري

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل أقراص القرنبيط المقلية بالكاري، وفق وصفة «شملولة».

المقادير:

1 رأس قرنبيط

2 بيضة

نصف كوب حليب

ثلاثة أرباع كوب دقيق

1 معلقة صغيرة كاري

4 معلقة كبيرة معدنوس مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون

زيت للقلي

ماء مغلي للسلق

الطريقة:

يغسل القرنبيط، ويقسم زهرات متوسطة الحجم.

يسلق القرنبيط في ماء مغلي مضاف إليها ملح وكمون حتى ينضج.

يرفع القرنبيط في مصفاة ليتخلص من ماء السلق.

يوضع القرنبيط في الكبة، ويفرم جيدًا.

يضاف إليه البيض والدقيق والمعدنوس والحليب، ويفرم مرة أخرى.

يتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون والكاري، ويخلط جيدًا حتى يتجانس.

يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

يشكل الخليط على هيئة أقراص متوسطة الحجم، ويقلى في الزيت.

يقلب على الجانبين بحرص حتى يحمر وينضج.

يرفع على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد.

يوضع في الطبق، ويقدم ساخن.. وصحتين.