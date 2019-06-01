عبمبر باللوز

العبمبر من الحلوى التي يشتهر وجودها في ليبيا في المناسبات والأفراح والأعياد، وهي سهلة التحضير في المنزل ولها عدة طرق اخترنا لكِ إحداها لتجربيها في مطبخك وفقا لصفحة «فتافيت ليبية» «فيسبوك».

المكونات

بياض بيضتين

2 كوب لوز مقشر

نصف كوب جوز هند

كوب إلا ربع سكر مطحون ناعم

ملعقة صغيرة روح اللوز

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح.

طريقة التحضير

- نقوم بطحن اللوز في الماكينة، وإذا لديك لوز غير مقشر نقوم بنقعه في الماء الساخن وتقشيره، ثم تركه إلى أن يجف ثم يتم طحنه.

- نقوم بإضافة المواد الجافة إلى اللوز المطحون والتي هي عبارة عن السكر ورشة الملح ثم نضيف بياض البيض والفانيليا وروح اللوز وجوز الهند إلى باقي المكونات.

- نخلط المكونات مع بعضها البعض بالملعقة الخشبية.

- نقوم بتجهيز صينية لإدخالها إلى الفرن، والتي يجب أن تكون صينية من دون حواف، مع وضع ورق الزبدة على الصينية، وهي شيء ضروري ومهم حتى لا يلتصق العبمبر في الطاجن.

- نحضر صحنًا به الماء لكي نقوم بدهن اليد عند تشكيل العبمبر، حيث أقوم بأخذ كمية من العجين، ثم وضعها في يدي التي أقوم ببلها بالماء ثم أشكلها على شكل كرة صغيرة وأضعها في الطاجن.

- نقوم بوضع شريحة من اللوز في وسط القطعة وندخل الصينية إلى الفرن في درجة حرارة 250 درجة مئوية في الرف الأوسط.

- ويجب الانتباه إلى العبمبر عند إدخاله الفرن حتى لا يتحمر أكثر من اللازم عندما يبدأ في احمرار وجهه نقوم بإخراجه من الفرن

- بعد خروج العبمبر من الفرن نتركه إلى أن يبرد، ثم يرفع من على الصينية، ويتم حفظه في علب محكمة الإغلاق، لأنه عند ترك قطع العبمبر تتعرض للهواء فإنه يؤدي إلى تيبس القطع، ويقدم مع الشاي.

