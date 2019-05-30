قائمة طعام اليوم الخامس والعشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الخامس والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة حمص

سلطة الحمص من أهم السلطات والمقبلات على مائدتكِ لفتح الشهية نقدم إليك طريقة تحضيرها على الطريقة الهندية لتعديها بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

حمص عادي منقوع

بصلة

حبتان ثوم

زنجبيل مفروم

ملعقتان زيت

رشة بهارات

ربع ملعقة كمون

ربع ملعقة قرنفل

ربع ملعقة جوزة الطيب

فلفل أخضر بارد

طماطم

كزبرة خضراء مفرومة

فلفل أخضر حار

طحينة

طريقة التحضير

- ضعي البصلة بالزيت على النار، ثم أضيفي إليها القرنفل والثوم والزنجبيل وحركي المكونات جيدًا ثم ضعي الفلفل البارد والحار والكزبرة والطماطم.

- حركي المكونات ثم ضعي عليها الحمص وقلبيها.

- أضيفي ماء سلق الحمص حوالي كوب واحد منه ثم اتركي المكونات على نار خفيفة لمدة نصف ساعة. إذا احتاج المزيد من الماء أضيفي قليلًا منه ثم ضعي الكمون والبهارات وجوز الطيب والملح ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

معكرونة بالسجق والكريمة

نقدم إليكِ طريقة تحضير المعكرونة الشهية مع السجق والكريمة، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات

3 حبات فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات

فصان ثوم مهروس

كيس معكرونة مسلوقة

معدنوس طازج مفروم

كوب كريمة لباني

ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس

ملعقة كبيرة زبد

نصف كوب جبنة بارميزان

نصف كيلو سجق مقطع

ثمن كيلو مشروم شرائح

طريقة التحضير

- في إناء على النار نضع الزيت والزبد ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل، ثم نضيف السجق ونقلب.

- ثم نضيف الفلفل والمشروم والثوم ونقلب، ثم نهدئ النار ويترك لمدة عشر دقائق حتى ينضج السجق.

- نضيف الكريمة ونقلب ونتبل بالملح والفلفل ثم يرفع من على النار.

- نضيف المعكرونة والمعدنوس ونقلب، ثم تغرف في أطباق التقديم ، وتوزع فوقها الجبنة المبشورة، وتصبح جاهزة للتقديم.

تارت فراولة

التارت من الحلويات الفرنسية المشهورة نقدم إليك اليوم طريقة تحضيرة مع الكاسترد للاستمتاع بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات

كوبان من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة

نصف كوب من الزبد

صفار بيضة واحدة

نصف كوب من الماء البارد

ملعقتان كبيرتان من مربى الفراولة

ملعقة كبيرة من الماء المغلي

كوب من الفراولة المقطعة

بيضة واحدة

صفار بيضتين

نصف كوب من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع كوب من الكاسترد

كوبان من الحليب

نصف كوب من الكريمة