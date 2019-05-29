قائمة طعام اليوم الرابع والعشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الرابع والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا

حساء الجمبري بالكاري

تعلمي معنا طريقة تحضير حساء الجمبري مع المشروم والكاري وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

2 ملعقة صغيرة كاري

4 أكواب شوربة دجاج

ملعقة كبيرة سكر بني

3 علب لبن جوز الهند

1/4 كيلو شرائح مشروم

1/2 كيلو جمبري مقشر

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح

1/4 كوب كزبرة مقطع

طريقة التحضير

- سخني الزيت في إناء كبير على نار متوسطة.

- ضعي الزنجبيل والكاري في الزيت وقلبيه لدقيقة.

- ضعي الشوربة تدريجيًا على المزيج في المقلاة مع الاستمرار في التقليب.

- ضعي السكر البني في المقلاة وقلبيه ثم اخفضي درجة الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

- ضعي لبن جوز الهند والمشروم في المقلاة وقلبي لمدة 5 دقائق.

- ضعي الجمبري في المقلاة وقلبيه لمدة 5 دقائق.

- ضعي عصير الليمون على مزيج الشوربة ثم ضعي الملح وقلبيه لتصبح جاهزة للتقديم

كبة سمك

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير كبة السمك من المطبخ اللبناني الشهي، لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي في خطوات سهلة وسريعة، تعرَّفي عليها معنا وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ربع كيلو سمك فيليه.

كوب ونصف برغل ناعم منقوع ومصفى.

4 أكواب ثلج مجروش.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة.

ملعقة صغيرة بشر ليمون.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

بهارات سمك.

الحشوة

بصلة متوسطة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة بزار.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

بهارات سمك.

زيت للدهن.

طريقة التحضير

- في وعاء الكبة أوالمفرمة، نضع السمك والبرغل والبصل وبشر الليمون، ونفرمها جيدًا حتى تنعم.

- نضيف الثلج بالتدريج مع الخلط المستمر، ثم نتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود، وبهارات السمك، ونخلطه جيدًا.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية مقاس 25×25 بالزيت وفي مقلاة واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت والبصل، نقلبها حتى يصفر البصل.

- نتبل البصل بالملح والفلفل الأسود والكزبرة والبهارات، ثم نضيف إليه خليط السمك، ونقلب جيدًا لمدة 5 دقائق، ثم نرفعه من على النار.

- نوزع الخليط في الصينية، ونساوي سطحه جيدًا.

- نقطع كبة السمك بالسكين، وندهن وجهها بالزيت وندخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج.

- نخرج كبة السمك من الفرن، ونعيد تقطيعها مرة أخرى وتصبح جاهزة للتقديم.

جمبري بالبشاميل

نقدم إليكِ طريقة جديدة لتحضير الجمبري مع إضافة البشاميل تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

1/2 كيلو جمبرى مقشر ومسلوق

2 طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

فلفل أصفر مقطع مكعبات صغيرة

3 بصلات خضراء مفروم (الجزء الأبيض منها فقط)

فصان ثوم مفروم

علبة ويبنج كريم 200 مللي (كريمة جاهزة)

للصلصة :

ملعقة صغيرة زبد

100 مللي لبن بحرارة الغرفة

1/2 كوب جبن موتزريللا مبشور

ملعقتان كبيرتان دقيق

طريقة التحضير

- تخلط جميع المكونات وتوضع في صينية للفرن.

- لتحضير الصلصة، تذوب الزبد في طاسة على نار متوسطة ويضاف إليها الدقيق ثم يسكب اللبن تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى يذوب الدقيق ويتجانس القوام.

- ترفع الصلصة من على النار وتضاف إليها الجبن الموتزريللا.

- تسكب الصلصة فوق الجمبري وتوضع الصينية في الفرن على درجة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح وجه الصينية ذهبي اللون، وتصبح جاهزة للتقديم.

شوفان بالفواكه

الشوفان من الحبوب المغذية قليلة السعرات الحرارية والتي تعمل على بناء الجسم وتغذيته لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيره مع الفواكه تعرفي على الطريقة معنا.

المكونات

4 ملاعق كبيرة شوفان

حليب (الكمية حسب الرغبة)

شرائح موز

قطع توت أحمر أو فراولة

مكسرات نيئة أو جوز هند

ملعقة صغيرة عس