قائمة طعام اليوم الثاني والعشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثاني والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة التبولة

نقدم لكِ طريقة تحضيرسلطة التبولة الشهية وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات

معندوس- 3 باقات

حبة طماطم حجم كبير

حبة بصل حجم صغير

حبة بصل أخضر

نعناع طازج - عنق

برغل ناعم - فنجان قهوة

ليمون حامض - 2

زيت زيتون - 4 ملاعق كبيرة

ملح - ملعقة صغيرة

بزر كتان مجروش - ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

- افرمي المعدنوس والبصل والبصل الأخضر والنعناع فرمًا ناعمًا.

- اغسلي الخضار المفرومة جيدًا وضعبها في المصفاة.

- اعصري الليمون الحامض واتركيه جانبًا وقطّعي الطماطم إلى مكعبات صغيرة الحجم وضعيها في وعاء.

- أضيفي الخضار فوق الطماطم والبرغل وبزر الكتان.

- اسكبي الزيت وعصير الليمون الحامض ثمّ نكّهي السلطة بالملح ثم اخلطي المكوّنات جيدًا وقدّمي السلطة باردة على سفرتك.

سبانخ

السبانخ من الخضراوات الغنية بالحديد والكالسيوم، لذلك نُقدِّم إليكِ طريقة تحضيرها مع اللحم لإعدادها في منزلكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

حزمتا سبانخ.

نصف كيلو لحم مفروم أو مقطع قطعًا صغيرة.

بصلتان.

نصف كوب كزبرة طازجة ومقطعة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب معدنوس طازج مقطع.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

خمس ثمرات كبيرة طماطم.

بصلة مبشورة.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

12 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة إضافية من الكمون.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

- تغسل السبانخ جيدًا، ثم تصفى وتقطع قطعًا صغيرة الحجم وتترك جانبًا.

- تخلط اللحمة مع الملح والفلفل وملعقة الكمون والبصل المبشور وتطهى فى إناء على نار متوسطة حتى تمتص جميع السوائل وتترك جانبًا.

- تقطَّع بصلتان قطعًا صغيرة وتقلى فى الزيت حتى تصبح ذهبية اللون.

- تضاف للبصل المقلى الطماطم المبشورة وباقى التوابل وعصير الليمون وتترك على النار لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر.

- يضاف اللحم السابق تحضيره لمزيج البصل والطماطم، ثم تضاف السبانخ والكزبرة والمعدنوس.

- يترك الخليط على النار لمدة عشر دقائق حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

أرز بالمكسرات

الأرز من الأطباق الجانبية الرئيسية على مائدة الأسرة العربية، تعرفي على طريقة عمل الأرز الأصفر بالمكسرات لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب أرز بسمتي

4 أكواب مرقة دجاج أو لحم

2 ملعقة كبيرة زبد

ملعقة كبيرة زيت

4 حبات قرنفل

4 حبات حبهان

4 حبات فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بزار

3 أعواد قرفة

ملعقة صغيرة بشر برتقال

12 كوب مكسرات مشكلة

خطوات التحضير

- نحضر وعاء نضع فيه الزبد، ونتركها على نار متوسطة حتى تذوب ونضيف للوعاء القرنفل والحبهان والفلفل الأسود والكركم والقرفة، ونقلب كل المكونات في الزبد حتى تتشوح.

- نضيف الأرز البسمتي للوعاء ونقلبه حتى يتشوح

- نضيف المرق للأرز ونغطي الوعاء ونتركه على نار هادئة لمدة 10 دقائق ونرفع غطاء الوعاء ونضيف بشر البرتقال ونقلب لثوان، ونغطي الوعاء مرة أخرى ونترك الأرز لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

- نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت، ونتركه على نار متوسطة حتى يسخن

- نضيف المكسرات للمقلاة، ونقلبها في الزيت حتى تتشوح ثم نرفعها ونضع الأرز في أكواب التقديم ونزينه بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.

سويس رول الشوكولاته

السويس رول من الحلوى المحببة للكبار والصغار لذلك نقدم إليك طريقة سهلة لتحضيرها في مطبخك تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «فتافتيت».

المكونات

نصف كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

ربع كوب عصير برتقال.

5 بيضات.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة ماء دافئ.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

كاكاو للتزيين.

للحشو:

كريم شانتيه.

قطع فراولة.