قائمة طعام اليوم الحادي والعشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الحادي والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

شوربة حمراء

نقدِّم لكِ طريقة تحضير وصفة شوربة حمراء ليبية بخطوات واضحة ومقادير دقيقة، حضريها لخمسة أشخاص واستمتعي بمذاقها الشهي.

المكونات

١⁄٢ كيلوغرام لحم، ضاني أو شمبري مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة مكرونة لسان العصفور.

بصلة وسط، مقطعة قطع صغيرة.

بقدونس باقة، مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة نعناع يابس.

2 ملعقة كبيرة سمن.

2 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم.

2 ورقة غار، أو لورا.

ملعقة صغيره فلفل أسود.

ملعقة صغيره ملح.

طريقة التحضير شوربه حمراء ليبية

- في قدر على النار تقلي البصلة مع السمن حتى تصبح ذهبية اللون.

- تضاف قطع اللحم إلى البصل وتقلى، ثم تضاف صلصة الطماطم وكمية من الماء لغمر اللحم.

- يضاف نصف مقدار البقدونس والنعناع، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود وورق الغار ويترك القدر على النار حتى استواء اللحم، مع الحرص على إضافة كمية من الماء على اللحم.

- في قدر آخر على النار يقلى لسان العصفور مع ملعقة سمن ثم يضاف إلى اللحم ويتترك الشوربة على النار حتى النضوج.

- تضاف كمية البقدونس والنعناع المتبقية قبل غلق النار بخمس دقائق، يمكن إضافة الماء إلى الشوربة عند الحاجة وتقدم ساخنة.

بطاطا بورية باللحم المفروم

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير البطاطا البوريه، في خطوات سهلة وسريعة، لتعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

3 ثمرات طماطم مقطعة.

3 ملاعق كبيرة معدنوس طازج.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة خل.

كيلو بطاطا .

ربع كوب كريمة لباني .

ثُمن كيلو لحم مفروم.

طريقة التحضير

- تغسل البطاطا وتقشر وتقطع مكعبات، ثم في كمية ماء وفيرة على النار مع ملعقة من الملح نسلق البطاطا ثم تصفى وتهرس.

- نضيف لها الزبد وفص ثوم مهروس والكريمة ونقلب جيدًا حتى تتجانس وتتبل بالملح والفلفل.

- في طاسة على النار نضع الزيت والبصل وباقي الثوم ونقلب حتى يذبلوا، ثم نصيف الكمون والكزبرة ونقلب.

- نضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونها، ونضيف الطماطم ونقلب ثم الخل والزعتر والمعدنوس ونهدي النار ونتركها لمدة عشر دقائق لينضج اللحم وتصبح جاهزة للتقديم.

معكرونة بشاميل حارة

نقدم إليك طريقة تحضير المعكرونة البشاميل حارة بسعرات حرارية قليلة تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام معكرونة مسلوقة

كيلو لحم مفروم

فلفل حار مقطع

ثمرة بصل مبشورة

ملعقة كبيرة زيت

ملح

فلفل أسود مطحون

صوص بشاميل لايت

طريقة التحضير

- عصجي اللحم في إناء على نار متوسطة مع البصل والفلفل الحار ثم تبليه بالملح والفلفل وقلبي واتركيه حتى ينضج.

- ضعي نصف كمية المعكرونة في صينية فرن ثم ضعي عليها اللحم المفروم ثم باقي كمية المكرونة.

- ضعي البشاميل على الوجه ثم ضعي الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه ويصبح جاهزًا للتقديم.

بلح الشام بالشوكولاتة

تعرفي معنا على طريقة تحضير بلح الشام بالشوكولاتة واعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقة كبيرة سكر

120 غرام زبد

كوب ماء

رشة ملح

كوب طحين

3 بيضات كبيرة

فانيليا

زيت للقلي

نصف كوب نوتيلا مذوبة على حمام مائي للحشو

للتغطية

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة