قائمة طعام اليوم العشرين من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم العشرين من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

خضار سوتيه حار

تعرفي معنا على طريقة تحضير الخضار السوتيه الحار، إذا كنت تتبعين حمية غذائية وتحرصين على تناول طعام صحي مليء بالفيتامينات وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زبدة

3 فصوص ثوم مهروس

ثمرة فلفل حار مفرومة

ثمرة باذنجان مكعبات

ثمرة فلفل أصفر مقطعة

ثمرة فلفل أحمر مقطعة

ثمرة بصل أخضر مقطع

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

طريقة التحضير

- سخني زيت الزيتون و الزبدة في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي الثوم والفلفل الحار في المقلاة وقلبيه لمدة 5 دقائق حتى يذبل المزيج.

- أضيفي الباذنجان والفلفل الأصفر والأحمر والبصل الأخضر إلى مزيج الثوم والفلفل و قلبيه لمدة 5 دقائق حتى ينضج المزيج.

- تبلي الخضروات بالملح والفلفل وقلبي برفق ثم اتركيه لثوانٍ ليصبح جاهزًا للتقديم.

أرز بالدجاج على البخار

نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز على البخار بالدجاج لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والصحي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات

4 كوب أرز بسمتي

2 ورقة غار

1/2 كوب زبيب

3 حبات كبيرة جزر

عود كبير

2 حبة كبيرة بصل

ملعقة كبيرة فلفل أسود خشن

ملعقة كبيرة كمون صحيح

ملعقة كبيرة بهار مشكل

ملعقة كبيرة ملح

حبة كبيرة دجاج مقطعة منزوعة الجلد

فلفل أحمر أو أخضر

4/3 كوب زيت ذرة

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيداً ثم اغمريه بالماء واتركيه جانباً لحوالي 15 دقيقة.

- في قدر واسع ضعي حوالي 8 أكواب من الماء، ضعيه على نار قوية ليغلي بقوة، أضيفي ورق غار وملحًا، أضيفي الأرز، قلبيه بهدوء، اسلقي الأرز لحوالي 5 دقائق لينضج ولكن لا يكتمل نضجه تمامًا. صفي الأرز، احتفظي به دافئًا.

- في قدر مناسب ، سخني حوالي نصف كوب زيت ثم اقلي الزبيب ليصبح منتفخًا ثم أخرجيه، دعيه جانبًا ثم أضيفي الجزر وأقليه مثل الزبيب ليصبح ذهبيًا فاتحًا ثم أخرجيه. دعيه جانبًا.

- أضيفي البصل وقلبي ليصبح ذهبي اللون، دعيه جانبًا.

وأضيفي بقية الزيت، أضيفي الدجاج وقلبيه ليصبح ذهبي اللون، أضيفي الملح الكمون الفلفل والبهار.

- أضيفي حوالي 2 كوب من الماء الساخن، دعيه يغلي، أضيفي قرون الفلفل واتركيه حوالي 15 دقيقة، لا ينضج بالكامل ويكون مرقا خفيفا.

- ضعي الأرز فوق الدجاج، مع الضغط عليه قليلاً ليتداخل قليلاً مع الدجاج.

- اعملي تجويف خفيف في سطح الأرز، ضعي الجزر والزبيب على سطح الأرز مع نثر بعض الأرز على الجزر والزبيب لتغطيته قليلاً ليكتسب نكهة طيبة.

- غطي القدر جيدًا واتركيه على نار هادئة لحوالي 20 دقيقة.

-أبعدي الطبقة العلوية للتزيين ثم اسكبيه في الطبق ووزعي خليط البصل للتزيين ويصبح جاهزًا للتقديم.

كب كيك كوكيز

تعرفي معنا على طريقة تحضير كب كيك الكوكيز الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

5 ملاعق كبيرة من السكر

ملعقتان صغيرتان من البايكينغ باودر

بيضتان

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

ربع قالب زبد مذوب على حرارة الغرفة

كوبان ونصف من الطحين

المكونات للتزيين

ربع كوب من النوتيلا

ربع كوب من رقائق الشوكولا البيضاء

طريقة التحضير

- في البداية، امزجي الزبد مع السكر والبيض في وعاء متوسط الحجم واخلطي جيدًا بواسطة الخلاط الكهربائي.

- بعدها، أضيفي المكوّنات الأخرى بشكل تدريجي، إلى أن تصلي إلى الطحين، حيث تضيفينه رويدًا رويدًا مع الاستمرار في التحريك بواسطة اليد لا الخلاط الكهربائي.

- ثم في صينية مخصصة للكب كيك، صبي المزيج بطريقة متساوية في أكواب الكب كيك التي سبق أن وضعت فيها أوراق الزبدة.

- أدخلي الصينية إلى الفرن على حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية، واتركيها حتى تشتد وتصبح أشبه بالبسكويت ثم اخرجيها وزيّنيها بالقليل من النوتيلا، ورشي بعض رقائق الشوكولاته البيضاء على وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.

