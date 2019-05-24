قائمة طعام اليوم التاسع عشر من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم التاسع عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

طاجين خضراوات بالفرن

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير طاجين الخضراوات المشكَّلة بالفرن وأعديه في مطبخكِ واستمتعي بفوائده المتعددة لبناء الجسم وتقويته، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

3 ثمرات كوسة.

2 باذنجان.

2 بطاطا.

2 جزر.

بصل.

ثمرة فلفل أحمر.

ثمرة فلفل أخضر.

ملح.

ثوم بودرة.

زيت زيتون.

بابريكا.

أوريغانو.

طريقة التحضير

- قطعي الكوسة والباذنجان والبطاطا والبصل والجزر والفلفل الأخضر والأحمر.

- وزعي الخضار في صينية فرن مغلفة بورق قصدير.

- اسكبي زيت الزيتون ثم نكهي بالملح والثوم بودرة والبابريكا والأوريغانو.

لحم بالموزاريلا

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير شرائح اللحم الشهية مع الموزاريلا وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 شريحة لحم بتلو.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زبد.

بصلة.

جزرة.

رشة ملح.

كوب جبن موزاريلا.

رشة زعتر مجفف.

رشة فلفل أسود مطحون.

نصف كوب مرق اللحم.

طريقة التحضير

- تتبل قطع اللحم بالملح والفلفل والزعتر، وفي طاسة على النار نضع الزيت ونقطع اللحم وتقلى على الجانبين .

- نضيف البصل والجزر ونقلب، ونضيف المرق ونهدئ النار ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ينضج اللحم.

- ترص شرائح اللحم في طبق الفرن، ثم يرش الجبن فوق شرائح اللحم ونضعه في الفرن، حتى يسيح الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

خبز التورتيلا

يمكن تناول خبز التورتيلا المكسيكي مع الكثير من الحشوات المختلفة، الحلو منها والحاذق، إليكم طريقة عمل خبز التورتيلا المكسيكي في المنزل بكل سهولة، حسب «شملولة».

المكونات

4 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض

1 ملعقة صغيرة ملح.

1.5 كوب كبير ماء.

ملعقتان كبيرتان من زيت.

2 ملعقتان صغيرتان من البيكينغ بودر

خطوات التحضير

في بولة كبيرة الحجم نخفق الدقيق والملح والبيكينغ بودر جيدًا ثم يضاف الزيت ويقلب جيدًا باليد.

يضاف الماء إلى مزيج الدقيق ويعجن باليد جيدًا حتى تختلط المكونات معًا.

يوضع العجين على طاولة المطبخ وهي جافة وبها القليل من الدقيق ثم تعجن جيدًا باليد حتى تصبح متماسكة وناعمة.

تقسم العجينة إلى 24 كرة ثم تفرد كل واحدة بالنشابة حتى تصبح على شكل دائرة رقيقة.

تسخن مقلاة على نار متوسطة ثم توضع كل شريحة تورتيلا بها وهي ساخنة حتى تتحمر وتقلب على الوجه الآخر لتتحمروتصبح جاهزة للاستخدام.

أرز بحليب في الفرن

تعرفي معنا على طريقة تحضير الأرز بحليب في الفرن واعديه في مطبخكِ في خطوات سهلة واستمتعي بمذاقه الشهي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

كوب أرز

1/2 كوب سكر ناعم.

4 أكواب حليب.

1/4 كوب زبيب.

كوب ماء

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقتان كبيرتان قشدة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زبد.

ملعقة فانيليا.

ملعقة صغيرة قرفة.