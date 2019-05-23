قائمة طعام اليوم الثامن عشر من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثامن عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا

سلطة ساخنة

تعرفي معنا طريقة تحضير السلطة الساخنة، بحسب كتاب «ماء وملح» لمحمد ونجاة المغيربي، عن دار نشر الفرجاني، لتحضريها في مطبخك بكل سهولة.

المكونات

طماطم

بصل

فلفل أخضر

زيت

ملح

فجل طازج

بصل أخضر

طريقة التحضير

تغسل الطماطم جيدًا مع الفجل والبصل.

تقطع الطماطم والفجل والبصل إلى مكعبات صغيرة.

نضيف لما سبق أوراق الفجل.

نضيف الليمون والزيت والملح.

توضع المكونات في طبق التقديم.

طاجين اللحم بالبصل

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير طاجين اللحم بالبصلة، والذي يمكن أن يكون طبقًا جانبيًا أوطبقًا رئيسيًا ويقدم مع الأرز.

المكونات

اللحم : 1 كيلو (مقطع مكعبات)

البصل : 4 حبات (كبيرة الحجم، مقطعة لشرائح)

الثوم : 6 فصوص (مهروس)

صلصة الصويا : ربع كوب

كزبرة خضراء : (طازجة / مفرومة)

الماء : نصف كوب

الزيت : 4 ملاعق كبيرة

بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

ورق غار : 2 ورقة

القرفة : ربع ملعقة صغيرة

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

- على نار متوسطة سخني نصف كمية الزيت ثم ضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويُصبح لونه بنيًا ثم ارفعيه من على النار واتركيها جانبًا.

- في مقلاة أخرى سخني باقي الزيت ثم شوّحي اللحم حتى يُصبح لونه بنيًّا.

- أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة، ثم ضيفي البهارات المشكلة والقرفة وورق الغار وقلبي لمدة دقيقة.

- ضيفي صوص الصويا والماء والملح والفلفل الأسود، وقلبيه ثم اتركيها حتى تغلي مع التقليب المستمر، وضيفي البصل المشوّح، وقلبيه لــ3 دقائق.

- سخني الفرن عند درجة حرارة 180، ثم ضعي اللحم مع الصوص الخاص به في الطاجن وغطيها بورق فويل، ثم ضعي الطاجن في الفرن لــ 60 دقيقة.

- إذا جفت السوائل في منتصف طهي اللحم يمكنكِ إضافة القليل من الماء.

- ضعي اللحم في أطباق التقديم وزينيها بالكزبرة الطازجة، قدمي طاجن اللحم مع الأرز الأبيض أوالبطاطس المقلية أوالمخبوزة.

معكرونة بالكبدة

تعرفي معنا على طريقة تحضير طبق المعكرونة مع الكبد لتعديه في مطبخك بسهولة وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفوائده المتعددة وذلك وفقًا لموقع "شملولة".

المكونات

كيلو معكرونة

نصف كيلو كبدة

2 حبة بصل

5 فصوص ثوم

2 حبة طماطم شرائح طولية

حبة فلفل رومي شرائح طولية

حبة فلفل حار

2 كوب عصير طماطم

4 معلقة كبيرة صلصة طماطم

4 عيدان كرفس

خل

زيت

ملح

فلفل أسود

كمون

بهارات

ماء مغلي

طريقة التحضير

- تسلق المعكرونة بالطريقة التقليدية وتصفى، وتوضع جانبًا.

- يوضع الماء المغلي في وعاء على النار ويضاف إليه قليل من الملح والخل.

- توضع شرائح الكبدة في الماء المغلي على النار حتى يتغير لونها.

- ترفع الكبدة من الماء وتوضع في مصفاة لتتخلص من الماء الزائد ثم تقطع شرائح طولية.

- يوضع البصل والثوم والكرفس في الكبة ويفرم خشنًا.

- يوضع قليل من الزيت في مقلاة على النار، ويوضع فيها البصل والثوم والكرفس ويقلب حتى يذبل.

- توضع الكبدة على خليط البصل ويقلب.

- يضاف عصير الطماطم على خليط الكبدة والبصل، وتقلب جيدًا.

- يضاف الفلفل الرومي إلى الخليط وتقلب مرة أخرى.

- تضاف الطماطم ومعجون الطماطم والفلفل الحار وتقلب جميع المكونات.

- يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات، وتقلب.

- توضع المعكرونة المسلوقة على الخليط، وتقلب جيدًا حتى تتجانس وتصبح جاهزة للتقديم.

بسبوسة بالقشدة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير حلوى البسبوسة الشهية مع القشدة لتعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «يمي».

المكونات

3 حبات بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيلا.

3 كوب سميد.

كوب حليب بودرة.

زيت نباتي

جوز الهند.

باكنغ باودر.

للقشدة

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ماء ورد أو فانيلا سائلة.

2 كوب حليب.

قومي بخلط مكونات القشدة جميعها على نار هادئة حتى يشتد قوامها.

للقطر

2 كوب ماء.

4 كوب سكر.

عصرة ليمون.

قرفة.

طريقة التحضير

- اخلطي البيض والزيت مع الفانيلا وضعي السميد وجوز الهند واخلطي المكونات جيدًا.

- ضيفي الحليب مع الباكنغ باودر واخفقي جيدًا إلى أن يتماسك الخليط بعض الشيء.

- أحضري صينية وادهنيها بالزيت والدقيق ثم اسكبي نصف الكمية وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج.

- أخرجيها من الفرن وضعي عليها القشدة التي تم تحضيرها، ثم ضعي النصف الثاني من الخليط.

- ضعيها في الفرن وشغلي الشواية بحيث تكون الصينية في قاع الفرن على آخر طبقة واتركيها حتى تنضج، ثم أخرجي الصينية واسقيها بالقطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم.

