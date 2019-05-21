برغر اللحمة بالبسطرمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 02:39 مساء

إليك عزيزتي طريقة عمل برغر اللحمة بالبسطرمة، جربيها بطعم مختلف وبمكونات سهلة وبسيطة، حسب وصفة «شملولة».

المقادير
1/2 كيلو لحمة مفرومة
1/2 حبة بصلة صغيرة مفرومة
1/2 ملعقة بابريكا
1 ملعقة ملح
1/4 ملعقة فلفل أسود
1 ملعقة صوص
شرائح بسطرمة
جبنة موزاريلا مبشورة
جبنة شرائح

خطوات التحضير
في بولة كبيرة، ضعي اللحمة المفرومة والبصلة المفرومة والبابريكا والملح والفلفل الأسود والصوص، ثم قلبيها في اللحمة المفرومة جيدًا واتركيها جانبًا.
احضري ورق زبدة وافرديها أمامك على الرخامة، ثم افردي عليها اللحمة المفرومة.
قسمي اللحمة المفرومة إلى نصفين وافردي كل نصف منها بشكل متساوٍ بجانب بعضها.
على نصف من اللحمة المفرومة المفرودة، رصي شرائح البسطرمة وكوني منها طبقة فوق اللحمة المفرومة، ثم رشي الجبنة الموزاريلا المبشورة فوق طبقة البسطرمة ثم بعد ذلك رصي فوقها الجبنة الشرائح.
غطي طبقة اللحمة المفرومة المحشوة بالجبن والبسطرمة بطبقة اللحمة المفرومة الأخرى التي بجانبها‘ ثم اضغطي على أطراف اللحمة المفرومة بأصابعك لغلقها تمامًا.. ثم اتركيها جانبًا.
ضعي الطاسة أو الجريل على نار متوسطة مدهونة بالزيت، وبعد أن تسخن الطاسة ضعي بها قرص اللحمة المفرومة المحشوة وقومي بتهدئة النار واتركيها تستوي، ثم اقلبيها على الوجه الآخر لتكمل تسويتها.
أخرجي برغر اللحمة المفرومة بالبسطرمة من الطاسة وضعيه في طبق ثم قطعيه وضعيه في سندويتشات مع سلطة المايونيز وقدميه لعائلتك.. وصحتين.

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