قائمة طعام اليوم الرابع عشر من رمضان

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الرابع عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

سلطة البنجر الشهية

البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد و الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقويته.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع.

2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة.

8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح.

جبن مقطع إلى قطع صغيرة.

10 حبات جوز مقطعة.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/4 كوب زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة عسل.

رشة فلفل.

رشة ملح.

طريقة التحضير

- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي إناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا، واسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.

مدفون الدجاج

تعرفي معنا على طريقة تحضير مدفون الدجاج الشهي، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

دجاجة مقطعة.

ثمرتا بطاطا.

كوب حليب زبادي.

بصلة.

4 فصوص ثوم.

3 ملاعق زيت.

ثمرتا طماطم.

ملعقة معجون الطماطم.

كزبرة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

كمون.

كوبا أرز بسمتي.

كوب ونصف معكرونة.

زعفران .

ربع كوب ماء الورد.

طريقة التحضير

- ضعي الدجاج في قدر واسع على نار متوسطة وأضيفي البطاطا وكوب الحليب الزبادي والزيت، وقلبي.

- أضيفي البصل والثوم وقلبي لمدة 3 دقائق، وضعي عصير الطماطم ومعجون الطماطم فوق الدجاج.

- أضيفي البهار المشكل والفلفل الأسود والملح والكمون والكزبرة وقلبي حتى تختلط المكونات معًا.

- غطي القدر واتركيه لمدة 30 - 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج، وأضيفي الأرز المسلوق.

- كسري المعكرونة قليلاً وأضيفيها فوق الأرز والدجاج.

- اخلطي الزعفران مع ماء الورد وأضيفي المزيج فوق الأرز والدجاج والمكرونة وغطي القدر واتركيه لمدة 15 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

تراميسو بالتمر

تعرفي معنا على طريقة جديدة لتحضير حلوى التراميسو، عن طريق استخدام التمر.

تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في مطبخكِ وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

بسكويت بحسب الحاجة.

2 ملعقة نسكافيه.

كوب ماء ساخن.

للحشوة:

2 كوب كريمة مخفوقة.

2 كوب جبن حلوى.

نصف كوب سكر.

كوب تمر

كاكاو للتزيين بحسب الرغبة.

شوكولاتة مبشورة للتزيين بحسب الرغبة.