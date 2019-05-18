قائمة طعام اليوم الثالث عشر من رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثالث عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

حساء الشعرية بالطماطم

نقدم إليك طريقة خفيفة وسهلة لتحضير حساء مغذٍ وغني بالفيتامينات، وهي حساء الشعرية بالطماطم، تعرفي عليها معنا.

المكونات

عصير طماطم.

معجون طماطم.

شعرية.

معدنوس طازج.

كمون، وفلفل أسود، وملح.

بصل مفروم.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

- قلِّبي البصل والثوم على نارٍ هادئةٍ مع زيت الزيتون حتى تكتسب اللون الذهبي الرائع.

- أضيفي إليها معجون الطماطم، وعصير الطماطم الطازج، والفلفل الأخضر المفروم، والبهارات المشكلة، والملح، والفلفل الأسود، والكمون، ومكعبات مرقة الدجاج ماجي، والماء، واتركيها حتى يغلي المزيج.

- أضيفي الشعرية إلى الشوربة وانتظري حتى تنضج جيداً، ثم أطفئي النار وأضيفي البقدونس المفروم مُباشرةً قبل التقديم.

شيش كباب

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير شيش الكباب الشهي وأعديه في مطبخكِ بسهولة وبتتبيلة سحرية وذلك وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات

كوب زبد الفستق.

ملعقتا سكر بني.

ملعقتا زيت.

حبة قشر ليمون أخضر.

ملعقتان صغيرتان ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان صوص الصويا.

ملح.

فلفل

200 غرام لحم بقري.

بصلتان حمراوان مقطعتان إلى أرباع.

كوب طماطم.

طريقة التحضير

- تجمع زبدة الفستق والسكر البني والزيت والليمون والثوم وصوص الصويا والملح ثم نتبل الكل. تخلط المكونات كلها جيدًا.

- تنقع قطع اللحم بها مدة 30 دقيقة في البراد، ثم يثبت اللحم في الأسياخ بشكل ثلاث قطع بالترتيب: بصل، قطعة لحم، طماطم ثم قطعة لحم.

- تشوى لمدة دقيقتين لكل جانب أو نشوي القطع بحسب درجة النضج التي ترغبون بها وتصبح جاهزة للتقديم.

معكرونة بالصلصة الحمراء

نقدم إلى محبي المعكرونة والأكلات الإيطالية هذه الوصفة السهلة لتحضير المعكرونة بالصلصة الحمراء.

المكونات

معكرونة بيني

3 ملاعق صغيرة أوريغانو

3 ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

2 ملعقة صغيرة خلّ

رشة ملح

رشة فلفل أسود مطحون

2 ملعقة زيت نباتي

طماطم معلبة

ملعقة صغيرة زعتر

طريقة التحضير

سخّني الزيت في قدر على النار ثمّ أضيفي الاوريغانو، الزعتر، الثوم والفلفل الأحمر الحار.

قلّبي المكونات ثمّ أضيفي علبة الطماطم.

أزيلي غطاء القدر واتركي المكونات تغلي ثم حرّكي المكونات بملعقة كبيرة.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود المطحون والخل.

اسلقي المعكرونة في قدر من الماء المملّح بحسب التعليمات الموجودة على عبوتها.

أضيفي بعدها الباستا إلى قدر الصلصة، قلّبي المكونات معًا لدقيقتين ثمّ قدّمي الطبق ساخنًا.

كعكة الفراولة بالبسكويت

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة الفراولة بالبسكويت بدون استخدام فرن تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «احكي».

المكونات

فراولة طازجة

بسكويت

كريمة مخفوقة