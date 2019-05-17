قائمة لطعام اليوم الثاني عشر من رمضان

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم الثاني عشر من أيام الشهر الكريم، تعرَّفي عليها معنا.

ممبار بالفريك

نقدم إليكِ طريقة تحضير جديدة ومختلفة للممبار عن طريقة حشوه بالفريك بدلاً من الأرز تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كوب فريك منقوع

3 بصلات مقطعة مكعبات صغيرة

1/4 كوب زيت

3 طماطم معصورة

بقدونس

شبت

كزبرة

ملح

فلفل أسود

كمون

جنزبيل

شطة

نعناع

طريقة التحضير

- يتم غسل الممبار جيدًا ثم يغسل الفريك وينقع ويصفى.

نضع الزيت ونشوح البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا ثم نضيف عصير الطماطم نتبل بملح وفلفل أسود وكمون وشطة وجنزبيل ونعناع.

- يضاف بقدونس وشبت وكزبرة ونخفقها جيدًا نحشي الممبار بالفريك ثم نسلوقة ونجففه ونحمره ويصبح جاهزًا للتقديم.

مكعبات لحم بالكاجو

نقدم إليك طريقة تحضير اللحم بالكاجو، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت نباتي

كيلو لحم مقطع مكعبات

كوب شوربة لحم

1/4 كوب صوص الصويا

3 ملاعق كبيرة سكر بني

3 ملاعق كبيرة خل

ملعقة كبيرة توابل ايطالية

2 ملعقة كبيرة كاجو

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر

طريقة التحضير

- قومي بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة.

- ضعي قطع اللحم وقلبيها حتى تنضج من كلا الجانبين وضعي قطع اللحم جانبيًا.

- ضعي الشوربة في نفس المقلاة ثم اضيفي إليها صوص الصويا والسكر البني وقلبي.

- ضعي الخل والتوابل الإيطالية في الشوربة وقلبي المزيج جيدًا حتى تختلط المكونات بالشوربة.

- ضعي قطع اللحم على مزيج الشوربة وقلبي واتركيها حتى تتشرب الشوربة قليلاً.

- ضعي الكاجو والبصل الأخضر فوق قطع اللحم.

- ضعي مكعبات اللحم بالكاجو والتوابل الإيطالية في طبق التقديم وقدميها على مائدتك.

معكرونة بالزبادي

نقدم إليكِ طريقة تحضير المعكرونة بالزبادي الشهية لتعديها في مطبخك وتقدميها لعائلتك بطريقة سهلة وسريعة، وذلك وفقًا لموقع «هناكل».

المكونات

450 غرام معكرونة (النوع المفضل لديكم)

ملعقة كبيرة زبد

كوبان حليب زبادي

4 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقتان كبيرتان معدنوس مفروم أو بابريكا (اختياري)

3 ملاعق كبيرة صنوبر محمص (اختياري)

طريقة التحضير

- تسلق المعكرونة كالمعتاد في الماء المغلي والملح.

- في أثناء سلق المعكرونة يهرس الملح مع الثوم بالهون في الجرن.

- في مقلاة يسخن الزبادي قليلاً ثم يرفع من على النار مباشرةً وتؤخذ منه ملعقة كبيرة تخلط مع الثوم ثم تضاف على باقي الزبادي ويقلب الخليط جيدًا.

- تصفى وتشطف المكرونة بالماء البارد بعد سلقها مباشرةً.

- توضع المعكرونة في وعاء عميق ويضاف عليها الزبد وتقلب على نار هادئة ثم يضاف إليها نصف كمية الزبادي وتقلب مرة ثانية.

- بعد رفعها من على النار تصب باقي كمية الزبادي على السطح وتزين بالصنوبر والمعدنوس وتصبح جاهزة للتقديم.

مهلبية بالتمر

نقدم إليك طريقة تحضير مهلبية شهية بالشعرية والتمر تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام شعرية

لتر حليب

سمنة

2 ملعقة نشا ذرة