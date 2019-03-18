الراسجولا على الطريقة الهندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 01:32 مساء

الراسجولا من أشهر الحلويات الهندية، وهي تكون من الماء والسكر والحليب، تعرَّفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «أحكي».

المكونات
4 أكواب سكر.
عصير ليمونتين.
لتر حليب كامل الدسم.
نصف كوب ماء بارد.
3 أكواب ماء للشربات

طريقة التحضير
- في وعاء على النار، ضعي الحليب واتركيه حتى يغلي، ثم اتركيه حتى يبرد قليلاً ويصبح دافئًا.
- ضعي الحليب على عصير الليمون مع القليل من الماء، وقلبيهما جيدًا حتى يتخثر الحليب ويبدأ في عمل كتل.
- في مصفاة مغلفة بقطعة من القماش، ضعي الحليب وصفيه تمامًا واحتفظي بالقطع المتكتلة.
- ثم أضيفي إليها بعض المياه وهي لا تزال في المصفاة، ثم صفيها جيدًا وقلبيها لمدة 3 دقائق.
- قومي بتشكيل ما تبقى في المصفاة على شكل كرات واتركيها جانبًا. في وعاء على النار، ضعي السكر والماء الدافئ وعصير ليمونة واحدة واخلطيها جيدًا حتى يتكون لديك الشربات.
- عندما يغلي الشربات، قومي بإضافة كرات الحليب وغطي الوعاء، حتى تنتفخ الكرات. اخرجي الكرات من الشربات وتصبح جاهزة للتقديم.

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