مسقعة على الطريقة اللبنانية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 12:12 مساء

نقدم لك وصفة تحضير المسقعة الشهية على الطريقة اللبنانية لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات
6 ثمرة باذنجان صغار الحجم مقشرين ومقطعين مكعبات
5 عدد فص ثوم مقطع
5 عدد طماطم مقطعة ومقشرة
4 كوب زيت ذرة
3 عدد بصلة مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة نعناع مجفف
ملعقة صغيرة ملح
كوب حمص مسلوق
كوب عصير ليمون

طريقة التحضير
- يقلي الباذنجان في الزيت ثم يصفى ويترك جانبا نضع 3 ملاعق كبيرة زيت في حلة ونقلب فيهم البصل حتى يحمر .
- يضاف إليه الثوم المقطع ونقلب ، ثم يضاف الطماطم والحمص ويقلبوا ثم يضاف الباذنجان وعصير الليمون .
- يترك ليغلي لمدة ربع ساعة على نار متوسطة حتى ينضج الباذنجان ، ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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