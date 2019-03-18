مسقعة على الطريقة اللبنانية

نقدم لك وصفة تحضير المسقعة الشهية على الطريقة اللبنانية لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فاشون فوكس».
المكونات
6 ثمرة باذنجان صغار الحجم مقشرين ومقطعين مكعبات
5 عدد فص ثوم مقطع
5 عدد طماطم مقطعة ومقشرة
4 كوب زيت ذرة
3 عدد بصلة مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة نعناع مجفف
ملعقة صغيرة ملح
كوب حمص مسلوق
كوب عصير ليمون
طريقة التحضير
- يقلي الباذنجان في الزيت ثم يصفى ويترك جانبا نضع 3 ملاعق كبيرة زيت في حلة ونقلب فيهم البصل حتى يحمر .
- يضاف إليه الثوم المقطع ونقلب ، ثم يضاف الطماطم والحمص ويقلبوا ثم يضاف الباذنجان وعصير الليمون .
- يترك ليغلي لمدة ربع ساعة على نار متوسطة حتى ينضج الباذنجان ، ويصبح جاهزا للتقديم.