مسقعة على الطريقة اللبنانية

نقدم لك وصفة تحضير المسقعة الشهية على الطريقة اللبنانية لتعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات

6 ثمرة باذنجان صغار الحجم مقشرين ومقطعين مكعبات

5 عدد فص ثوم مقطع

5 عدد طماطم مقطعة ومقشرة

4 كوب زيت ذرة

3 عدد بصلة مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة نعناع مجفف

ملعقة صغيرة ملح

كوب حمص مسلوق

كوب عصير ليمون

طريقة التحضير

- يقلي الباذنجان في الزيت ثم يصفى ويترك جانبا نضع 3 ملاعق كبيرة زيت في حلة ونقلب فيهم البصل حتى يحمر .

- يضاف إليه الثوم المقطع ونقلب ، ثم يضاف الطماطم والحمص ويقلبوا ثم يضاف الباذنجان وعصير الليمون .

- يترك ليغلي لمدة ربع ساعة على نار متوسطة حتى ينضج الباذنجان ، ويصبح جاهزا للتقديم.

