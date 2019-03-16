بالفيديو: إكلير الشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 04:27 مساء

تعرفي معنا بالفيديو على طريقة تحضير إكلير الشوكولاتة الشهي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفقا لموقع «يوتيوب».

المكونات
كوب ماء
ثلث كوب زبد
رشة فانيليا
ملعقة صغيرة سكر
كوب دقيق
3 بيضات
للحشو
ملعقة كبيرة دقيق
ربع كوب سكو بودرة
ربع كوب حليب
بيضة
2 صفار بيض
رشة فانيليا
كوب حليب مغلي
ملعقة نشا كبيرة
كوب كريمة
شيكولاتة للتزين

طريقة التحضير
- ضعي كوبا من الماء على النار، وأضيفي له رشة فانيليا والسكر والزبد والدقيق، وقلبيها جيدا على النار حتى تصبح عجينة.
- ضعي العجين في إناء، وأضيفي البيض وقلبيها جيدا، ثم ضعي الخليط في كيس التشكيل، وشكلي العجين على شكل أكلير في صينية، وضعيها في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 40 دقيقة.
- في إناء اخر، ضعي مكونات الحشو بالترتيب التالي ، ملعقة كبيرة دقيق والسكر البودرة وربع كوب حليب والبيضه ثم صفار البيضتان ، وقلبي جيدا ثم رشة فانيليا، وأخيرًا كوب حليب مغلي وقلبي المزيج مرة أخري.
- ضعي المزيج على النار واضيفي ملعقة نشا، وقلبيها مع المزيج وضعيه في طبق ، ثم اضيفي الكريمة وقلبيها جيدًا.
- ضعي المزيج في كيس التشكيل ، وافتحي كل قطعة من الأكلير واحشيها به ، ثم اضيفي الشكولاتة على الطبقة الخارجية ويصبح جاهزا للتقديم.

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