حضري البامية سوتيه

تعرفي معنا على طريقة تحضير البامية الشهية والمغذية سوتيه وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 ملعقة كبيرة زيت ذرة

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح

رشة فلفل أسود مطحون

نصف كيلو بامية

ربع كيلو بصل

طريقة التحضير

- يقشر البصل ويغسل ، ثم يصفى تماما من الماء وفي إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل .

- يتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون ونخفض النار ونغطي الإناء ويترك حتى ينضج تماما ثم نضيف للبصل البامية ونقلب ثم نغطي الإناء ونخفض النار وتترك عشر دقائق .

- تغرف في طبق وتتبل بالمزيد من عصير الليمون وزيت الزيتون ، وتصبح جاهزة للتقديم.

