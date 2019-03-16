حضري البامية سوتيه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 02:36 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير البامية الشهية والمغذية سوتيه وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كيلو بامية
ربع كيلو بصل

طريقة التحضير
- يقشر البصل ويغسل ، ثم يصفى تماما من الماء وفي إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل .
- يتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون ونخفض النار ونغطي الإناء ويترك حتى ينضج تماما ثم نضيف للبصل البامية ونقلب ثم نغطي الإناء ونخفض النار وتترك عشر دقائق .
- تغرف في طبق وتتبل بالمزيد من عصير الليمون وزيت الزيتون ، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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