حضري البامية سوتيه

تعرفي معنا على طريقة تحضير البامية الشهية والمغذية سوتيه وأعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة وذلك وفقا لموقع «شملولة».
المكونات
3 ملعقة كبيرة زيت ذرة
3 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كيلو بامية
ربع كيلو بصل
طريقة التحضير
- يقشر البصل ويغسل ، ثم يصفى تماما من الماء وفي إناء على النار نضع الزيت والبصل ونقلب حتى يذبل .
- يتبل بالملح والفلفل وعصير الليمون ونخفض النار ونغطي الإناء ويترك حتى ينضج تماما ثم نضيف للبصل البامية ونقلب ثم نغطي الإناء ونخفض النار وتترك عشر دقائق .
- تغرف في طبق وتتبل بالمزيد من عصير الليمون وزيت الزيتون ، وتصبح جاهزة للتقديم.