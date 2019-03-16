بطاطا بالثوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 11:48 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير أصابع البطاطا الشهية بالثوم لتعديها في مطبخك كنوع من أنواع المقبلات وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات
6 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة معدونوس طازج مفروم
رشة ملح أو حسب الرغبة
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كيلو بطاطا
ربع كوب زيت زيتون

طريقه التحضير
- تغسل البطاطا جيدا وتصفى ثم تقطع لنصفين
أو لأربعة حسب الحجم.
- في وعاء عميق نضع البطاطا ويصب فوقها الزيت وتتبل بالملح والفلفل والثوم ونقلب حتى تتبل البطاطا جيدا من جميع الجهات.
- ثم في صينية مفروشة بورق الزبد نرص البطاطا على طبقة واحدة ، ثم نضعها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة لحين أن تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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