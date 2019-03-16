بطاطا بالثوم

نقدم إليكِ طريقة تحضير أصابع البطاطا الشهية بالثوم لتعديها في مطبخك كنوع من أنواع المقبلات وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة معدونوس طازج مفروم

رشة ملح أو حسب الرغبة

رشة فلفل أسود مطحون

نصف كيلو بطاطا

ربع كوب زيت زيتون

طريقه التحضير

- تغسل البطاطا جيدا وتصفى ثم تقطع لنصفين

أو لأربعة حسب الحجم.

- في وعاء عميق نضع البطاطا ويصب فوقها الزيت وتتبل بالملح والفلفل والثوم ونقلب حتى تتبل البطاطا جيدا من جميع الجهات.

- ثم في صينية مفروشة بورق الزبد نرص البطاطا على طبقة واحدة ، ثم نضعها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة لحين أن تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

