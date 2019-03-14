عجينة العشر دقائق

عجينة العشر دقائق (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير عجينة العشر دقائق الشهيرة في عالم المعجنات

المكونات

- سكر: ملعقة كبيرة

- الخميرة الفورية: 2 ملعقة كبيرة

- ماء دافئ: 2 كوب

- طحين: 5 اكواب

- حليب: 2 ملعقة كبيرة (مجفف)

- زيت ذرة: نصف كوب

طريقة تحضير

1. اخلطي كوبين من الطحين مع الماء الدافئ والسكر والخميرة والحليب المجفف بالملعقة أو بالخلاط الكهربائي.

2. اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

3. أضيفي الثلاثة أكواب الطحين، واعجني حتى تصبح العجينة متماسكة وقابلة للتشكيل.

4. يمكنك استخدام العجانة أو العجن باليد.

5. اصنعي كرات من العجين ومديها لعمل أي نوع معجنات بأي شكل ترغبين وأي حشوة.

6. لا حاجة لترك العجين يتخمر يمكنك العمل بها فور عجنها.