عجينة العشر دقائق

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 10:44 صباحا
عجينة العشر دقائق (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طريقة تحضير عجينة العشر دقائق الشهيرة في عالم المعجنات 

المكونات
- سكر: ملعقة كبيرة 
- الخميرة الفورية: 2 ملعقة كبيرة 
- ماء دافئ: 2 كوب 
- طحين: 5 اكواب 
- حليب: 2 ملعقة كبيرة (مجفف) 
- زيت ذرة: نصف كوب 

طريقة تحضير 
1. اخلطي كوبين من الطحين مع الماء الدافئ والسكر والخميرة والحليب المجفف بالملعقة أو بالخلاط الكهربائي.

2. اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

3. أضيفي الثلاثة أكواب الطحين، واعجني حتى تصبح العجينة متماسكة وقابلة للتشكيل.

4. يمكنك استخدام العجانة أو العجن باليد.

5. اصنعي كرات من العجين ومديها لعمل أي نوع معجنات بأي شكل ترغبين وأي حشوة.

6. لا حاجة لترك العجين يتخمر يمكنك العمل بها فور عجنها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يمنع كل طائرات «البوينغ 737 ماكس 8» و«ماكس 9» من التحليق
دولى
الجزائر.. الشارع يطالب بالرحيل وأنباء عن حل البرلمان وضم المعارضة للحكومة
دولى
وضع حجر الأساس لبناء مركز الدراسات والأبحاث الأمازيغية في زوارة
ليبيا
لجنة أممية: كوريا الشمالية متورطة في بيع أسلحة صغيرة إلى ليبيا
ليبيا
سقطت في ليبيا قبل 76 عامًا.. ثقافي طبرق ينظم محاضرة ثانية عن الطائرة الأميركية
ليبيا
معهد سويدي: ليبيا بين الدول الأربع الأكثر استيرادًا للأسلحة في أفريقيا
ليبيا
«ريمونتادا» رونالدو تنقذ يوفنتوس وتطيح بأتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
البعثة الأممية تدين التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء في حي السياحية ...
ليبيا
تكليف جديد في الأهلي طرابلس بطله علي العربي بعد رحيل الأسود
رياضة محلية
تعرف على القائمة النهائية الليبية التي ستواجه جنوب أفريقيا
رياضة محلية
الصين تحدد موعد شروق «الشمس الصناعية»
دولى
العميد النعاس عبدالله: تقدم مسلحين تابعين للكرامة جنوب سرت اختراق أمني
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج بروز العروق منزليًا