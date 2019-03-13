حساء الطماطم الشهي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 مارس 2019, 05:07 مساء

نُقدِّم لك طريقة تحضير حساء الطماطم الشهي والمغذي، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 أكواب طماطم مفرومة.
بصلة مفرومة.
كوبا مرق خضار.
ملعقة كبيرة زيت زيتون.
كوب كريمة قليلة الدسم.
ملعقة صغيرة ملح.
فلفل أسود.

طريقة التحضير
- في قدر على نار متوسطة، ضعي الطماطم، البصل ومرق الخضار واخلطي. اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة.
- ارفعي الخليط من على النار وضعيه في الخلاط واخلطيه.
- ارجعي خليط الطماطم إلى القدر، وأضيفي الكريمة، الملح والفلفل واخلطي جيدًا واتركي الشوربة على النار لمدة 5 دقائق، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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