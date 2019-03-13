حساء الطماطم الشهي

نُقدِّم لك طريقة تحضير حساء الطماطم الشهي والمغذي، لتعديه في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقه من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 أكواب طماطم مفرومة.

بصلة مفرومة.

كوبا مرق خضار.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب كريمة قليلة الدسم.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

- في قدر على نار متوسطة، ضعي الطماطم، البصل ومرق الخضار واخلطي. اتركي المزيج لمدة 20 دقيقة.

- ارفعي الخليط من على النار وضعيه في الخلاط واخلطيه.

- ارجعي خليط الطماطم إلى القدر، وأضيفي الكريمة، الملح والفلفل واخلطي جيدًا واتركي الشوربة على النار لمدة 5 دقائق، وتصبح جاهزة للتقديم.

