بطاطا بوريه باللحم

نُقدِّم لكِ طريقة تحضير البطاطا البوريه، في خطوات سهلة وسريعة، لتعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

3 ثمرات طماطم مقطعة.

3 ملاعق كبيرة معدنوس طازج.

3 فصوص ثوم مهروس.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة خل.

كيلو بطاطا .

ربع كوب كريمة لباني .

ثُمن كيلو لحم مفروم.

طريقة التحضير

- تغسل البطاطا وتقشر وتقطع مكعبات، ثم في كمية ماء وفيرة على النار مع ملعقة من الملح نسلق البطاطا ثم تصفى وتهرس.

- نضيف لها الزبد وفص ثوم مهروس والكريمة ونقلب جيدًا حتى تتجانس وتتبل بالملح والفلفل.

- في طاسة على النار نضع الزيت والبصل وباقي الثوم ونقلب حتى يذبلوا، ثم نصيف الكمون والكزبرة ونقلب.

- نضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونها، ونضيف الطماطم ونقلب ثم الخل والزعتر والمعدنوس ونهدي النار ونتركها لمدة عشر دقائق لينضج اللحم وتصبح جاهزة للتقديم.

