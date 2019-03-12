كرات اللحم بالكريمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مارس 2019, 03:35 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير كرات اللحم الشهية مع الكريمة لتعديها في مطبخك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس
3 فصوص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة بهارات
عدد بصلة مفرومة
رشة حبهان
رشة قرفة
رشة نعناع
كوب كريمة لباني
رشة ملح
رشة كمون
رشة فلفل أسود مطحون
نصف كوب دقيق
نصف كوب شبت
نصف كوب معدنوس
نصف كوب كزبرة خضراء
نصف كيلو لحمة مفرومة

طريقة التحضير
- في وعاء عميق نضع اللحم والبصل والبهارات والتوابل والكزبرة والنعناع وعصير الليمون ونخلطها جيدًا حتى تصير عجينة متجانسة.
- ثم تشكل على هيئة كرات متوسطة الحجم ثم تغمس في الدقيق في طاسة نضع الزيت ويترك حتى يسخن ثم نضيف كرات اللحم على دفعات ونقلب حتى تحمر من جميع الجهات.
- نضيف الشبت والمعدنوس على الكفتة ثم الكريمة وتترك حتى تغلي وتتبل بالملح والفلفل وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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