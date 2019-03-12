سويسرول الشوكولاتة

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى السويسرول الشهية وأعديها في منزلك في خطوات بسيطة وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
6 صفار بيض
6 بياض بيض
150 غرام سكر
60 غرام كاكاو
سكر بودرة
مقادير الحشوة
كوب وربع كريما للخفق
رشة فانيليا
طريقة التحضير
- لتحضير عجينة السويسرول في الخلاط ضعي صفار البيض والسكر واخفقي حتى يصبح المزيج فاتح اللون.
- أضيفي الكاكاو واكملي الخفق اخفقي بياض البيض حتى يصبح كثيفا.
- أضيفي خليط الصفار إلى خليط البياض واخلطي بواسطة ملعقة خشبية في صينية طويلة ومسطحة، ضعي ورقا غير لاصق واسكبي مزيج عجينة السويسرول.
- ضعي عجينة السويسرول في الفرن على درجة متوسطة لمدة 25 دقيقة وأخرجي عجينة السويسرول من الفرن ورشي عليها السكر البودرة لفي عجينة السويسرول على بعضها.
- ضعي منشفة فوق عجينة السويسرول واتركيها تبرد تماماً.
- لتحضير حشوة السويسرول، اخفقي الكريما والفانيليا حتى يصبح المزيج كثيفا.
-افتحي عجينة السويسرول وضعي فيها الحشوة، ثم لفيها من جديد وضعي السويسرول في طبق التقديم ورشي أعلاه السكر البودرة ويصبح جاهزا للتقديم.