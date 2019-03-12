سويسرول الشوكولاتة

تعرفي معنا على طريقة تحضير حلوى السويسرول الشهية وأعديها في منزلك في خطوات بسيطة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

6 صفار بيض

6 بياض بيض

150 غرام سكر

60 غرام كاكاو

سكر بودرة

مقادير الحشوة

كوب وربع كريما للخفق

رشة فانيليا

طريقة التحضير

- لتحضير عجينة السويسرول في الخلاط ضعي صفار البيض والسكر واخفقي حتى يصبح المزيج فاتح اللون.

- أضيفي الكاكاو واكملي الخفق اخفقي بياض البيض حتى يصبح كثيفا.

- أضيفي خليط الصفار إلى خليط البياض واخلطي بواسطة ملعقة خشبية في صينية طويلة ومسطحة، ضعي ورقا غير لاصق واسكبي مزيج عجينة السويسرول.

- ضعي عجينة السويسرول في الفرن على درجة متوسطة لمدة 25 دقيقة وأخرجي عجينة السويسرول من الفرن ورشي عليها السكر البودرة لفي عجينة السويسرول على بعضها.

- ضعي منشفة فوق عجينة السويسرول واتركيها تبرد تماماً.

- لتحضير حشوة السويسرول، اخفقي الكريما والفانيليا حتى يصبح المزيج كثيفا.

-افتحي عجينة السويسرول وضعي فيها الحشوة، ثم لفيها من جديد وضعي السويسرول في طبق التقديم ورشي أعلاه السكر البودرة ويصبح جاهزا للتقديم.

