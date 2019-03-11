كساديا الدجاج والمشروم

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير كساديا الدجاج والمشروم وأعديها في منزلكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب حليب كامل الدسم.

ملعقة صغيرة ملح، أو حسب الرغبة.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة دقيق.

عجينة باف بيستري (علبة).

ملعقة صغيرة زبد.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، أو حسب الرغبة.

دجاجة مسلوقة ومفصصة.

ربع كيلو مشروم مقطع شرائح.

طريقة التحضير

- في طنجرة صغيرة على النار نضيف الزبد والدقيق ونخفقهما جيدًا وعندما يكتسب الدقيق اللون الذهبي نخفض درجة الحرارة ويضاف الحليب مع الخفق.

- نضيف جوزة الطيب والملح والفلفل مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على خليط متماسك.

- نضيف الدجاج المخلي والمشروم ونقلب من دقيقتين إلى 4 دقائق حتى نحصل على درجة تماسك متوسطة.

- في صينية غير لاصقة نضيف طبقة من عجينة باف بيستري ونصب الحشو ويوزع بالتساوي على العجين، ثم يغطى بطبقة أخرى من العجين.

- ندهن الوجه ببعض الحليب وتوضع الفطيرة في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمده 30 دقيقة تقريبًا وتصبح جاهزة للتقديم.

