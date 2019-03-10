سلطة فاصوليا بيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 03:35 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية وهي سلطة الفاصوليا البيضاء لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 ملاعق معدنوس طازج
3 ملاعق كبيرة زيت ذرة
ملعقتان كبيرتان خل
كوبان فاصوليا بيضاء مسلوقة
عدد فص ثوم مهروس
عدد فلفل أخضر حلو (مقطع صغير)
بصلة مقطعة شرائح
ملعقة صغيرة نعناع مفروم
رشة ملح
عدد فلفل أصفر حلو (مقطع صغير)
ربع كوب عصير ليمون

طريقة التحضير
- في وعاء صغير نضع الخل والبصل ونتبل بالملح والفلفل ويترك لمدة نصف ساعة.
- وفي وعاء آخر نضع الفاصوليا وفلفل الألوان والمعدنوس والنعناع ونقلب.
- نخرج البصل من الخل ويضاف للفاصوليا، ثم نضيف للخل الزيت والليمون والثوم ونخفق جيدًا حتى تتجانس.
- نضيف خليط الخل للفاصوليا ونقلب بحرص وتغطي ونضعها في الثلاجة لحين التقديم.
 

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