أرز مدخن بالمكسرات والدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مارس 2019, 11:40 صباحا

الأرز من الأطباق الرئيسية التي نقدمها بشكل يومي على سفرتنا، لذلك نقدم إليك طريقة جديدة لتحضير الأرز وهو الأرز البخاري المدخن وذلك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
حبة فحم (للتبخير)
4 أكواب أرز بسمتي
دجاجتان (مقطع ومنظف)
نصف كوب زيت
بهارات مشكلة
ملح
ورق غار
فلفل أسود
كمون
جزر
بصل
زبيب
كاجو
لوز

طريقة التحضير
- سخني الزيت في قدر وقلبي قطع الدجاج قليلاً.
- وزعي فوق الدجاج البهار المشكل والملح والكمون والفلفل الأسود وقلبي حتى يصبح الدجاج محمراً وذهبي اللون.
- ارفعي الدجاج وضعيه في طبق واتركيه جانباً.
- أضيفي لنفس القدر الجرز المبشور والبصل وقلبي حتى تذبل المكونات ويتحمر البصل قليلاً.
- أضيفي حوالي 5 كوب من الماء واتركيه حتى يغلي على نار عالية.
- أضيفي الأرز واتركيه لمدة 3 دقائق يغلي على نار عالية.
- أضيفي قطع الدجاج المحمرة والزبيب وخففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 40 – 45 دقيقة حتى ينضج الأرز والدجاج.
- سخني الفحم ليصبح جمرا، ضعي قطعة صغيرة من ورق الأولمنيوم على سطح الأرز وضعي فيها قطرات من الزيت، ضعي الفحم في الزيت ليتصاعد دخان، ضعي الغطاء على القدر واتركيه لمدة دقيقة ثم تخلصي من الفحم.
- اسكبي الأرز في طبق التقديم ورتبي الدجاج فوقه وزيني وجه الطبق بالمكسرات المحمصة ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.
 

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