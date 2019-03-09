حضري تكساس كيك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مارس 2019, 03:18 مساء

كيك تكساس من أنواع الكيكات الأمريكية اللذيذة وسريعة التحضير.. تعرفي على مكوناتها وطريقة تحضيرها معنا، واعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
كوب زبدة
كوب ماء
5 ملعقة كبيرة كاكاو خام
ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير
1/2 كوب لبن خاثر
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
ملعقة صغيرة فانيلا
2 كوب دقيق
2 كوب سكر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
3/4 كوب زبدة
6 ملعقة كبيرة كاكاو خام
5 ملعقة كبيرة حليب
ملعقة صغيرة فانيلا
4 كوب سكر ناعم
1/2 كوب جوز أمريكي مطحون خشن
1/2 كوب جوز أمريكي

طريقة التحضير
- ابدئي بتحضير خليط الكيك، ضعي الزبدة والكاكاو والقهوة والماء على النار، اتركيها حتى تتجانس.
- أضيفي البيض وبيكربونات الصوديوم والفانيلا إلى الحليب.
- ضعي الدقيق والسكر والملح في وعاء كبير، اخلطيها، ثم أضيفي خليط الكاكاو وقلبي بشكل سريع حتى يصبح الخليط متجانس.
- أخيراً أضيفي خليط البيض وقلبي لتندمج المكونات.
- صبي الخليط في صينية مدهونة، وضعيه في الفرن، ثم اخرجيها من الفرن واتركيها جانباً.
- جهزي الصوص، ضعي الزبدة والحليب والكاكاو والفانيلا على النار، واتركيها حتى تذوب.
- ابدئي بإضافة السكر بشكل تدريجي قلبي حتى يصبح الصوص سميك، ثم أضيفي له الجوز.
- زيني الكيك بالجوز، واتركيها لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منحة من الخارجية الأميركية والأمم المتحدة لزيادة أمن المطارات الليبية
ليبيا
تفاصيل إصدارات الحكومة الموقتة سندات مالية منذ العام 2014
ليبيا
في الشرق والغرب.. ديون المصرف المركزي تبــلغ 97 مليار دينار منذ 2014
ليبيا
تورط فيها الساعدي القذافي .. قضية فساد في ليبيا تلاحق الحكومة الكندية
ليبيا
«جريدة الوسط»: اجتماع «السراج-حفتر» صفقة.. اتفاق أم تشاورات؟
ليبيا
هل تفك «دول الجوار» عقدة الأزمة الليبية؟
ليبيا
سامح شكري : نطالب بتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
مسؤول ملف المحترفين يفند سُبل إستقدام لاعبي المنتخب قبل جنوب أفريقيا
رياضة محلية
العدد 172: تداعيات لقاء أبوظبي وتصاعد معدلات الفقر
ليبيا
بريطانيا تعيِّـن مبعوثًا للتفاوض على تعويضات ضحايا الجيش الأيرلندي
ليبيا
37 هدفًا فى الجوله الخامسة لدوري الأولى
رياضة محلية
الوطني لمكافحة الأمراض ينفي تفشي الملاريا.. وصحة الوفاق تتأهب لمنع انتشار المرض
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يستفيد طفلك من الوجبات الخفيفة؟