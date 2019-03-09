حضري تكساس كيك

كيك تكساس من أنواع الكيكات الأمريكية اللذيذة وسريعة التحضير.. تعرفي على مكوناتها وطريقة تحضيرها معنا، واعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب زبدة
كوب ماء
5 ملعقة كبيرة كاكاو خام
ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير
1/2 كوب لبن خاثر
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
ملعقة صغيرة فانيلا
2 كوب دقيق
2 كوب سكر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
3/4 كوب زبدة
6 ملعقة كبيرة كاكاو خام
5 ملعقة كبيرة حليب
ملعقة صغيرة فانيلا
4 كوب سكر ناعم
1/2 كوب جوز أمريكي مطحون خشن
1/2 كوب جوز أمريكي
طريقة التحضير
- ابدئي بتحضير خليط الكيك، ضعي الزبدة والكاكاو والقهوة والماء على النار، اتركيها حتى تتجانس.
- أضيفي البيض وبيكربونات الصوديوم والفانيلا إلى الحليب.
- ضعي الدقيق والسكر والملح في وعاء كبير، اخلطيها، ثم أضيفي خليط الكاكاو وقلبي بشكل سريع حتى يصبح الخليط متجانس.
- أخيراً أضيفي خليط البيض وقلبي لتندمج المكونات.
- صبي الخليط في صينية مدهونة، وضعيه في الفرن، ثم اخرجيها من الفرن واتركيها جانباً.
- جهزي الصوص، ضعي الزبدة والحليب والكاكاو والفانيلا على النار، واتركيها حتى تذوب.
- ابدئي بإضافة السكر بشكل تدريجي قلبي حتى يصبح الصوص سميك، ثم أضيفي له الجوز.
- زيني الكيك بالجوز، واتركيها لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.