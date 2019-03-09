حضري تكساس كيك

كيك تكساس من أنواع الكيكات الأمريكية اللذيذة وسريعة التحضير.. تعرفي على مكوناتها وطريقة تحضيرها معنا، واعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب زبدة

كوب ماء

5 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة كبيرة قهوة سريعة التحضير

1/2 كوب لبن خاثر

2 حبة بيض

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ملعقة صغيرة فانيلا

2 كوب دقيق

2 كوب سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

3/4 كوب زبدة

6 ملعقة كبيرة كاكاو خام

5 ملعقة كبيرة حليب

ملعقة صغيرة فانيلا

4 كوب سكر ناعم

1/2 كوب جوز أمريكي مطحون خشن

1/2 كوب جوز أمريكي

طريقة التحضير

- ابدئي بتحضير خليط الكيك، ضعي الزبدة والكاكاو والقهوة والماء على النار، اتركيها حتى تتجانس.

- أضيفي البيض وبيكربونات الصوديوم والفانيلا إلى الحليب.

- ضعي الدقيق والسكر والملح في وعاء كبير، اخلطيها، ثم أضيفي خليط الكاكاو وقلبي بشكل سريع حتى يصبح الخليط متجانس.

- أخيراً أضيفي خليط البيض وقلبي لتندمج المكونات.

- صبي الخليط في صينية مدهونة، وضعيه في الفرن، ثم اخرجيها من الفرن واتركيها جانباً.

- جهزي الصوص، ضعي الزبدة والحليب والكاكاو والفانيلا على النار، واتركيها حتى تذوب.

- ابدئي بإضافة السكر بشكل تدريجي قلبي حتى يصبح الصوص سميك، ثم أضيفي له الجوز.

- زيني الكيك بالجوز، واتركيها لتبرد وتصبح جاهزة للتقديم.

