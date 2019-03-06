أجنحة دجاج بالصلصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 11:05 صباحا

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير أجنحة الدجاج الشهية مع صلصة الطماطم لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
500 غرام أجنحة دجاج.
3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، أو حسب الرغبة.
ملعقة صغيرة فص ثوم مهروس.
ملعقة صغيرة ملح، أو حسب الرغبة.
ملعقة كبيرة خل.
كوب مرق دجاج.

طريقة التحضير
- تشوح أجنحة الدجاج في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي .
- يضاف الخل إلى الأجنحة ، ثم تضاف صلصة الطماطم والملح والفلفل والثوم ويطهى الخليط من دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ثم يضاف المرق ويغلى المزيج، ثم يستمر في الطهي لمدة 20 دقيقة ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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