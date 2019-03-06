أجنحة دجاج بالصلصة

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير أجنحة الدجاج الشهية مع صلصة الطماطم لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام أجنحة دجاج.

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح، أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة خل.

كوب مرق دجاج.