سلطة البنجر الشهية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 11:47 صباحا

البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد و الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقويته.
لذلك نقدم لك طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع
2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة
8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح
جبن مقطع إلى قطع صغيرة
10 حبات جوز مقطعة
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة خردل
ملعقة عسل
رشة فلفل
رشة ملح

طريقة التحضير
- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي اناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا اسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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