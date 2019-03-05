البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد و الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقويته.
لذلك نقدم لك طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع
2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة
8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح
جبن مقطع إلى قطع صغيرة
10 حبات جوز مقطعة
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
2 ملعقة صغيرة خردل
ملعقة عسل
رشة فلفل
رشة ملح
طريقة التحضير
- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي اناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا اسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.