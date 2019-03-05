سلطة البنجر الشهية

البنجر من الخضراوات الشهية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد و الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم وتقويته.

لذلك نقدم لك طريقة تحضير سلطة البنجر الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

3 حبات بنجر (شمندر) مسلوق، مقشر ومقطع

2 حبة متوسطة بصل حلو مقطع إلى شرائح رفيعة

8 حبات فطر مقطعة إلى شرائح

جبن مقطع إلى قطع صغيرة

10 حبات جوز مقطعة

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة خردل

ملعقة عسل

رشة فلفل

رشة ملح

طريقة التحضير

- في طبق التقديم، ضعي كل مكونات السلطة وفي اناء ضعي كل مكونات الصلصة وقومي بخضها جيدًا اسكبي الصلصة فوق سلطة البنجر وتصبح جاهزة للتقديم.

