طاجين كفتة بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مارس 2019, 11:15 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة بالخضراوات واعديها في مطبخك واستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكِ وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
3 حبات بطاطا مقطعة مكعبات
نصف كيلو لحمة مفرومة
نصف كيلو بسلة
2 عدد جزر مقطع مكعبات
2 ملعقة كبيرة زيت
2 عدد فص ثوم مهروس
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
لتر عصير طماطم
بصلة مفرومة
ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة
ملعقة كبيرة سمن
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة
رشة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة التحضير
- في وعاء نضع اللحم مع البصل والثوم البودرة والتوابل وتعجن جيدًا وتشكل على هيئة كرات وتغطي وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة .
- ترص في صينية مدهونة بالسمن وترفع على النار مع تقليبها بحرص حتى تحمر من جميع الجهات ثم ترفع وتترك جانبًا.
- في وعاء آخر على النار نضع ملعقة من الزيت وملعقة من السمن ونضيف البصل نقلب حتى تزبل ثم نضيف الثوم ثم عصير الطماطم ونتركها حتى تغلي ونضيف البسلة والجزر والبطاطس وكوب مرق وتتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات وتترك على نار هادئة حتى تقرب على النضج ترص كرات الكفتة في الطاجن ويصب فوقها خليط الخضر وتغطي بورق فويل وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر وجهها وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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