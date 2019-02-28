جمبري مشوي بالفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 فبراير 2019, 12:33 مساء
جمبري مشوي بالفرن (أرشيفية:انترنت)

الجمبري من المأكولات البحرية المفضلة لدى البعض وسريعة التحضير، اليوم نقدم لكِ وصفة جديدة لتحضير الجمبري في الفرن.

المكونات
- الجمبري : كيلو (مقشر) 
- البصل : 1 حبة (متوسطة الحجم) 
- الفلفل الحار : قرن 
- الفلفل الحلو : 1 حبة 
- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة 
- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة 
- الثوم : فصّان 
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 
- الكمون : نصف ملعقة صغيرة 
- الكزبرة : نصف ملعقة صغيرة 
- ملح : حسب الرغبة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- ورق غار : 1 ورقة 
- القرفة : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير:
1. اغسلي الجمبري جيّدًا، وأزيلي الخط الأسود الموجود على ظهره، ثمّ ضعيه في مصفاة حتى ينزل الماء منه.

2. ضعي في الخلاط الثوم، والتوابل حتى تحصلي على مزيج التتبيلة.

3. تبَّلي الجمبري بالخلطة السابقة ثمّ اتركيه في الثلّاجة ساعتين حتى يمتصّ التتبيلة.

4. حضري طاجين وادهنيها بالزيت، ثُم قطّعي البصل على شكل حلقاتٍ وضعيه فيها مع رشة ملح وفلفل أسود، وضعي الكُزبرة المفرومة فوقه وورق الغار.

5. حضري أسياخًا خشبيّة، ومرّري قطعة الجمبري فيه من الأسفل إلى الرأس.

6. قطّعي الفلفل، والطماطم، ورشي المتبقّي من التتبيلة فوق أسياخ الجمبري، وغطيها بورق الألمنيوم.

7. أدخلي الصينية إلى الفرن لمدّة عشر دقائق أوعشرين دقيقة؛ حيث يعتمد ذلك على حجم الجمبري، ثمّ أزيلي ورق الألمنيوم وحمّري الوجه وقدميه لعائلتك.

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