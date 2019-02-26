كعك بالعسل

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكعك بالعسل لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب طحين
2 ملعقة كبيرة عسل
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب حليب سائل
2 ملعقة قرفة
3 بيضات
إصبع زبد
1/2 ملعقة ملح
1/2 كوب سكر
مكسرات
طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والطحين في وعاء انخلي الطحين، القرفة، البيكنج باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- أضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- أضيفي خليط الطحين بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وادخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.