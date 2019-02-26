كعك بالعسل

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكعك بالعسل لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب طحين

2 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوب حليب سائل

2 ملعقة قرفة

3 بيضات

إصبع زبد

1/2 ملعقة ملح

1/2 كوب سكر

مكسرات

طريقة التحضير

- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والطحين في وعاء انخلي الطحين، القرفة، البيكنج باودر والملح.

- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.

- أضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.

- أضيفي خليط الطحين بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وادخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.

- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.

