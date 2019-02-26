كعك بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 فبراير 2019, 01:43 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكعك بالعسل لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 كوب طحين
2 ملعقة كبيرة عسل
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
كوب حليب سائل
2 ملعقة قرفة
3 بيضات
إصبع زبد
1/2 ملعقة ملح
1/2 كوب سكر
مكسرات

طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والطحين في وعاء انخلي الطحين، القرفة، البيكنج باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعمًا.
- أضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- أضيفي خليط الطحين بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وادخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هواوي» ترد على «سامسونغ» بهاتف قابل للطيّ
علوم وتكنولوجيا
«إيني»: حقل الفيل النفطي بات آمنًا الآن
ليبيا
كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: خطوات فحص السيارة قبل السفر