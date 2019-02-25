تورلي الخضار باللحم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 فبراير 2019, 03:33 مساء

نقدم إليك طريقة تحضير تورلي الخضروات مع اللحم الشهي، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه، وفقًا لموقع «فوكس فاشون».

المكونات
لحم مكعبات
بطاطا
عصير طماطم
بسلة
جزر
صلصة طماطم
كرفس
كوسا
باذنجان
ثوم
بصل
كرات
فلفل حار
مكعب مرقة
سمن
ملح
فلفل أسود
حبهان
ورق لورا
جوزة الطيب
بهارات

طريقة التحضير
- نشوح اللحم في طاسة على النار مع السمن مع مكعب المرقة وحبهان وورق لورا وأعشاب وجوزة الطيب والبهارات .
- يفرم البصل والكرفس والكرات وجزر وفلفل حار ثم يضاف على اللحم مع الثوم المفروم .
- يضاف ملح وفلفل أسود ويقلب ثم يوضع صلصة وعصير الطماطم مع القليل من الماء ثم البسلة .
يضاف البطاطا والجزر والكوسة والباذنجان المقلي وتترك حتى تتسبك ثم ترفع في الطاجين تدخل الفرن حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
كلوب يوجه أصابع الاتهام إلى محمد صلاح
رياضة عالمية
«داخلية الوفاق» تدخل على خط السجال الدائر حول تزوير الرقم الوطني
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية ترد على تصريحات الكبير بشأن تزوير الأرقام الوطنية
ليبيا
«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
رويترز: بنغازي منقسمة حول السلطات التي يجب أن يمتلكها حفتر
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أخصائية التغذية ملاك الشيخي: القعمول علاج مجاني لكثير من الأمراض