محشي الكوسا بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 02:29 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الكوسا بالجبن لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
5 ملاعق صغيرة معدنوس طازج
5 ملاعق صغيرة نعناع أخضر مفروم
3 فصوص ثوم مهروسة
كوب جبنة فيتا
ملعقة كبيرة سمن
عدد فلفل أخضر حلو مقطع صغير
ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة
نصف كيلو كوسا
نصف كوب جزر مبشور
نصف كوب كريمة لباني
نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

طريقة التحضير
- تقشر الكوسا ثم تفرغ من الداخل ثم تغسل جيدًا وفي طاسة على النار نضع السمن والكوسا ونقلب حتى تحمر من جميع الجهات ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.
- في وعاء عميق نضع الجبنة الفيتا والنعناع والفلفل الأخضر والجزر والمعدنوس ويتبل بالملح والفلفل ونقلبها جيدًا.
- نحشي حبات الكوسا بخليط الجبن وترص في صينية مدهونة بالزبد ونصب فوقها الكريمة ونوزع الجبن البارميزان، ثم توضع في فرن عند درجة حرارة 180 حتى تنضج ويحمر وجهها، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا
رياضة محلية
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
وسط تخويف من السيناريو الليبي.. تظاهرات شعبية ضد ترشح بوتفليقة
عربى
المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي