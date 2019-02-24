محشي الكوسا بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير محشي الكوسا بالجبن لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي وفوائده الغذائية المتعددة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

5 ملاعق صغيرة معدنوس طازج

5 ملاعق صغيرة نعناع أخضر مفروم

3 فصوص ثوم مهروسة

كوب جبنة فيتا

ملعقة كبيرة سمن

عدد فلفل أخضر حلو مقطع صغير

ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبة

نصف كيلو كوسا

نصف كوب جزر مبشور

نصف كوب كريمة لباني

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

طريقة التحضير

- تقشر الكوسا ثم تفرغ من الداخل ثم تغسل جيدًا وفي طاسة على النار نضع السمن والكوسا ونقلب حتى تحمر من جميع الجهات ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

- في وعاء عميق نضع الجبنة الفيتا والنعناع والفلفل الأخضر والجزر والمعدنوس ويتبل بالملح والفلفل ونقلبها جيدًا.

- نحشي حبات الكوسا بخليط الجبن وترص في صينية مدهونة بالزبد ونصب فوقها الكريمة ونوزع الجبن البارميزان، ثم توضع في فرن عند درجة حرارة 180 حتى تنضج ويحمر وجهها، وتصبح جاهزة للتقديم.

