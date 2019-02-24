حساء بطاطا حلوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 11:21 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء البطاطا الحلوة الشهي والمغذي، لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
حبة بصلة متوسطة مبروشة ناعم
فص ثوم
حبة بطاطا
2 حبة جزر متوسطة الحجم
2 كوب مرقة دجاج
2 كوب ماء
ملعقة كريمة خالية الدسم
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
قرفة
زنجبيل مطحون
فلفل اسود
معدنوس للتزيين

طريقة التحضير
- قطعي البطاطا لمكعبات كبيرة والجزر أيضاً وقومي بتشويح البطاطا والجزر مع البصل والثوم في الزبدة وأضيفي قليلا من التوابل.
- أضيفي إليهم الماء واتركيهم على النار الهادئة اضربي السليق بالخلاط الكهربائي وأضيفي إليه الكريما.
- صبي الخليط وزينيه بالمعدنوس ويصبح جاهزا للتقديم.
 

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