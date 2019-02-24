حساء بطاطا حلوة

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء البطاطا الحلوة الشهي والمغذي، لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
حبة بصلة متوسطة مبروشة ناعم
فص ثوم
حبة بطاطا
2 حبة جزر متوسطة الحجم
2 كوب مرقة دجاج
2 كوب ماء
ملعقة كريمة خالية الدسم
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
قرفة
زنجبيل مطحون
فلفل اسود
معدنوس للتزيين
طريقة التحضير
- قطعي البطاطا لمكعبات كبيرة والجزر أيضاً وقومي بتشويح البطاطا والجزر مع البصل والثوم في الزبدة وأضيفي قليلا من التوابل.
- أضيفي إليهم الماء واتركيهم على النار الهادئة اضربي السليق بالخلاط الكهربائي وأضيفي إليه الكريما.
- صبي الخليط وزينيه بالمعدنوس ويصبح جاهزا للتقديم.