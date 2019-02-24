حساء بطاطا حلوة

تعرفي معنا على طريقة تحضير حساء البطاطا الحلوة الشهي والمغذي، لتعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

حبة بصلة متوسطة مبروشة ناعم

فص ثوم

حبة بطاطا

2 حبة جزر متوسطة الحجم

2 كوب مرقة دجاج

2 كوب ماء

ملعقة كريمة خالية الدسم

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

قرفة

زنجبيل مطحون

فلفل اسود

معدنوس للتزيين

طريقة التحضير

- قطعي البطاطا لمكعبات كبيرة والجزر أيضاً وقومي بتشويح البطاطا والجزر مع البصل والثوم في الزبدة وأضيفي قليلا من التوابل.

- أضيفي إليهم الماء واتركيهم على النار الهادئة اضربي السليق بالخلاط الكهربائي وأضيفي إليه الكريما.

- صبي الخليط وزينيه بالمعدنوس ويصبح جاهزا للتقديم.

