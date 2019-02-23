أسرع برياني دجاج على الطريقة الهندية

البرياني من الأطباق الهندية السهلة والشهية.. تعرفي على طريقة تحضيره معنا في خطوات سريعة وأعديه بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

دجاجة منظفة ومقطعة

كيلو من أرز بسمتي

ملعقتان من ماء الكادي الخاص بالبرياني

رأس من البصل المقشر والمقطع إلى مكعبات

أربعة فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح

حبة من الزنجبيل المقطعة إلى شرائح صغيرة

ملعقة كبيرة من البهارات الهندية

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

أربع حبات من الهيل

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون بشكل ناعم

ملعقة كبيرة من الكركم

ملعقتان كبيرتان من الزعفران

عودان من القرفة

ثلاث حبات من القرنفل

نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة

ماء مغلي -حسب الحاجة-

عشرة عروق من النعناع الطازج المفرووم بشكل ناعم

عشرة عروق من البقدونس الطازج المفروم بشكل ناعم

حبتان من الطماطم المقطعة إلى مربعات صغيرة

فنجان من الزيت النباتي

كوب من لبن الزبادي