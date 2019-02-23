أسرع برياني دجاج على الطريقة الهندية

البرياني من الأطباق الهندية السهلة والشهية.. تعرفي على طريقة تحضيره معنا في خطوات سريعة وأعديه بنفسك وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
دجاجة منظفة ومقطعة
كيلو من أرز بسمتي
ملعقتان من ماء الكادي الخاص بالبرياني
رأس من البصل المقشر والمقطع إلى مكعبات
أربعة فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح
حبة من الزنجبيل المقطعة إلى شرائح صغيرة
ملعقة كبيرة من البهارات الهندية
نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود
أربع حبات من الهيل
نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون بشكل ناعم
ملعقة كبيرة من الكركم
ملعقتان كبيرتان من الزعفران
عودان من القرفة
ثلاث حبات من القرنفل
نصف ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة
ماء مغلي -حسب الحاجة-
عشرة عروق من النعناع الطازج المفرووم بشكل ناعم
عشرة عروق من البقدونس الطازج المفروم بشكل ناعم
حبتان من الطماطم المقطعة إلى مربعات صغيرة
فنجان من الزيت النباتي
كوب من لبن الزبادي
طريقة التحضير
- نضع الأرز في وعاء مجوف ونضيف إليه الماء الدافئ، ونتركه جانباً لمدة ربع ساعة.
- نختار قدراً مناسباً ونضع فيه الزيت النباتي، والقرنفل، والقرفة، والهيل، ونحركهم مع بعضهم البعض جيداً حتى يأخذ الزيت طعم البهارات.
- نضيف البصل المقطع إلى شرائح، والثوم المقطع، والزنجبيل المقطع، إلى البهارات السابقة، ونشوحهم مع بعضهم البعض جيداً حتى يبدأ البصل بأخذ اللون الذهبي.
- نضيف الدجاج المقطع إلى الخليط السابق، ونستمر بتقليب المكونات مع بعضها البعض، حتى يأخذ الدجاج طعم البهارات والزنجبيل، ونتركه لمدة ربع ساعة على نار هادئة.
- نصيف البهارات المشكلة جميعها، وملح طعام -حسب الرغبة-، والبهارات الهندية، ونقلب المكونات كلها مع بعضها البعض، ثم نضيف القليل من الماء المغلي، ونترك القدر على نار هادئة، لمدة ربع ساعة.
- نضيف الطماطم المقطعة، ولبن الزبادي إلى خليط الدجاج، مع التحريك بشكل سريع حتى لا يتشكل كتلات بسبب لبن الزبادي، ونترك القدر على نار هادئة لمدة عشر دقائق.
- نضيف البقدونس المقطع، والنعناع المقطع إلى الخليط السابق، ونطفئ النار على القدر ونتركه جانباً لمدة عشر دقائق.
- نشعل النار على القدر بعد مرور الوقت، ونضيف إليه الأرز المصفّى جيداً من الماء، وفنجان من الماء المغلي، ونترك الخليط على نار عالية، حتى يبدأ الأرز بتشرب المزيج، ثم نقوم بتخفيض النار عن القدر، ونتركه حتى ينضج تماماً.
- نضيف القليل من ماء الكادي على الزعفران، ونحركهم جيداً، ثم نضيفه إلى خليط الأرز الجاهز، ونغطي القدر بشكل تام لمدة عشر دقائق حتى تمام النضج ويصبح الطبق جاهزا للتقديم.