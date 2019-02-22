حضري الكفتة اليوناني

الكفتة اليوناني (الإنترنت)

تعلمي معنا اليوم طريقة عمل الكفتة اليوناني، لتعديها لكل أفراد أسرتك، حسب وصفة «شملولة».

المقادير:

نصف كيلو لحمة مفرومة

1 حبة صغيرة بصل مفروم

فصان ثوم مفروم

ثلث كوب نعناع طازج مفروم

نصف كوب ماء

1 مكعب مرقة لحم

3 ملاعق كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة زبد

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملح

فلفل أسود مطحون