تعرفي معنا على طريقة عمل الدجاج بصوص الطماطم، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات:
زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان
بصل - 2
جزر - 2
طماطم - 3
أفخاذ دجاج - 3
فليفلة حمراء حارة - 1
ورق غار - 4
كزبرة مفرومة للتقديم - بحسب الرغبة
ملح خشن - ملعقتان كبيرتان
فلفل أحمر حار - بحسب الرغبة
مرق دجاج - كوبان
طريقة التحضير:
1- قشّري البصل والجزر ثمّ قطّعيهما مع الفليلفة إلى مكعبات صغيرة الحجم.
2- قشّري حبات الطماطم وقطّعيها إلى مكعبات.
3- قطّعي أفخاذ الدجاج إلى جزأين ونكّهي القطع بالملح والفلفل الأحمر الحار.
4- حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة وقلّبي فيها البصل، الفليفلة الجزر حتى تذبل. ارفعي الخضار من المقلاة واتركيها جانبًا.
5- في المقلاة نفسها، قلّبي قطع الدجاج حتى تتحمر من كل الجهات.
6- ضعي الدجاج في قدر كبير مع الخضار المقلية وقلّبيها لدقيقتين.
7- زيدي الطماطم ثمّ اسكبي مرق الدجاج واغلي المزيج على نار هادئة حتى تجف السوائل وتنضج قطع الدجاج.
8- ارفعي القدر عن النار، اسكبي الدجاج في طبق تقديم وزيني وجهه بالكزبرة المفرومة ثمّ قدميه وصحتين.