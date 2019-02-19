الدجاج بصوص الطماطم

طريقة عمل الدجاج بصوص الطماطم (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة عمل الدجاج بصوص الطماطم، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات:

زيت نباتي - ملعقتان كبيرتان

بصل - 2

جزر - 2

طماطم - 3

أفخاذ دجاج - 3

فليفلة حمراء حارة - 1

ورق غار - 4

كزبرة مفرومة للتقديم - بحسب الرغبة

ملح خشن - ملعقتان كبيرتان

فلفل أحمر حار - بحسب الرغبة

مرق دجاج - كوبان