مطعم أفريقي مغمور يفوز بلقب الأفضل عالميًّا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 10:52 صباحا
كوبوس فان دير ميرفيه يتسلّم جائزة أفضل مطعم بحسب تصنيف وورلد ريستورنت آووردز لمطعمه فولفخات خلال حفل أقيم في باريس في 18 فبراير 2019 (أ ف ب)

منح تصنيف «وورلد ريستورنت آووردز» الدولي، الذي يركز على الترويج للتنوع في مجال فن الطبخ، لقب «مطعم العام» إلى مطعم «فولفخات» الصغير في جنوب أفريقيا.

فتح «فولفخات» أبوابه قبل سنتين في بيت مشيَّد قبل 130 عامًا على شاطئ باترنوستر على الساحل الغربي في جنوب أفريقيا على بعد 150 كيلومترًا من الكاب. وهو يتسع لعشرين شخصًا، وطاقمه لم يتلقَ أي تدريب خاص في هذا المجال وغالبيته من النساء، حسب «فرانس برس».

أما كبير الطهاة فيه، كوبوس فان دير ميرفيه (38 عامًا)، فهو لم يخض مجال الطهي إلا قبل ثماني سنوات بعد مزاولته الصحافة. وهو يسعى إلى الحد من معالجة الأطعمة وطبخها قدر المستطاع «لتقديمها نقية ونيئة». ويقدم في مطعمه خصوصًا المحار وثمار البحر المنكهة بأعشاب محلية.

وقال كوبوس فان دير ميرفيه في تصريحات لوكالة «فرانس برس» على هامش حفل توزيع الجوائز في باريس: «أنا لا أستحق هذا التقدير، فالفضل يعود للمتعاونين معي الذين يخرجون كل يوم لجلب المنتجات، فهذا المطعم هو ثمرة جهودهم. وأنا متشوق جدًّا لاحتفل معهم بهذا الإنجاز».

ونال «فولفخات» أيضًا جائزة «ديستينايشن أوف» التي تمنح لأفضل مقصد خارج المسارات السياحية التقليدية. يتضمن تصنيف «وورلد ريستورنت آووردز» 18 فئة، مثل «أفضل مطعم للأطباق المحلية» و«أفضل مطعم بلا حجوزات».

واختارت لجنة التحكيم الفائزين في النسخة الأولى من هذه الجوائز من بين 36 بلدًا، من أستراليا إلى زيمبابوي. وهي مؤلفة من 100 عضو بالتساوي بين الرجال والنساء وفيها كبار الطهاة، من أمثال ماسيمو بوتورا وديفيد تشانغ، فضلاً عن صحفيين وشخصيات بارزة في المجال.

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