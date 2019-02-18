طاجين الجمبري

الجمبري من فواكه البحر اللذيذة التي يمكنك الاستفادة منها لعمل الكثير من الأطباق، واليوم نُقدم لكِ طريقة تحضير طاجين الجمبري الشهي لتعديه بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو غرام من جمبري كبير الحجم.

حبة فلفل أخضر مقطع إلى مربعات.

حبة فلفل أحمر مقطع.

حبتان كبيرتان من الطماطم الطازجة المفرومة ناعمًا.

عود بصل أخضر مقطع.

أربع ملاعق صغيرة من الزبد.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع خل بالسميك.

كوبان من المياه.

أربعة فصوص من الثوم المطحون ناعمًا.

ملعقتان صغيرتان من بهار الكاري.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة الحارة المجروشة.

طريقة التحضير

- نشغل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نحضر الطبق المتوسط الخاص بالفرن.

- نقشر قطع الجمبري، مع ترك الذيل، ثم نزيل الخيط الأسود الذي يكون في منطقة الظهر.

- نغسل الجمبري بالماء البارد جيدًا ثم نضعه في الطبق الخاص بالفرن. نضيف البندورة، والفلفل الأحمر والأخضر، والبصل ونقلب المكونات مع بضعها حتى تنخلط جيدًا.

- نضع الزبد والخل والملح والشطة وزيت الزيتون والثوم والفلفل الأسود والبهارات في قدر مناسب، ثم نضعها على نار هادئة لمدة لا تقل عن الخمس دقائق وحتى يسخن جيدًا، ومن الجدير ذكره أن هذا الخيط لا يجب أن يغلي.

- نضع خليط البهارات فوق الجمبري ونقلبها لأكثر من مرة حتى تتداخل فيه بشكل كامل. نوزع فوق الجمبري شرائح الليمون والكزبرة.

- نغطي الطبق بأوراق الألومنيوم جيدًا من جميع الأطراف.

- ندخل الطبق إلى الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة، وحتى ينضج الجمبري ويصبح طريًّا.

- نخرح الطبق من الفرن، ومن ثم نزيل أوراق الألومنيوم عنه وندخل الطبق مرة ثانية إلى الفرن لمدة لا تزيد على الخمس دقائق، حتى يتحمر الجمبري ويحصل على اللون الذهبي ويصبح جاهزًا للتقديم.

