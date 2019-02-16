بيكاتا بالمشروم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 فبراير 2019, 11:45 صباحا

البيكاتا بالمشروم من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثير نقدم إليك اليوم طريقة جديدة وسريعة لتحضيرها تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
3 شرائح لحم بتلو رقيقة
رشة ملح
رشة فلفل أسود
2 كوب دقيق أبيض
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 كوب مشروم مقطع شرائح
حبة بصل مقطعة شرائح
5 ملعقة كبيرة دقيق أبيض
4 كوب مرق لحم
2/1 كوب كريمة لباني

طريقة التحضير
- نحضر شرائح اللحم ونتبلها برش الملح والفلفل الأسود
نقلب شرائح اللحم في الدقيق الأبيض حتى تتغطى من جميع الجوانب
- نحضر مقلاة ، ونضع فيها زيت الزيتون ، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت
- نضع شرائح اللحم في الزيت ، ونقلبها لمدة 3 دقائق لكل جانب حتى تنضج ، ثم نرفعها من الزيت على مناديل مطبخ
- نضع شرائح المشروم في نفس المقلاة ، ونقلبه في الزيت لمدة 5 دقائق حتى يتشوح ، ثم نرفعه من الزيت
- نضع شرائح البصل في نفس المقلاة ، ونقلبه في الزيت لمدة دقيقتين حتى يتشوح ويصبح لونه ذهبيا
- نضيف لشرائح البصل ، 5 ملاعق دقيق و مرق اللحم و الكريمة اللباني ، ونقلب حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام
- نضيف شرائح المشروم مرة أخرى للمقلاة مع خيط البصل والكريمة اللباني ، ونقلب حتى يختلط المشروم مع باقي المكونات
- نضيف شرائح اللحم مرة أخرى للمقلاة ، ونترك البيكاتا بالمشروم على النار لدقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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