بيكاتا بالمشروم

البيكاتا بالمشروم من الوجبات الشهية التي يقبل عليها الكثير نقدم إليك اليوم طريقة جديدة وسريعة لتحضيرها تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

3 شرائح لحم بتلو رقيقة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

2 كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 كوب مشروم مقطع شرائح

حبة بصل مقطعة شرائح

5 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

4 كوب مرق لحم

2/1 كوب كريمة لباني

طريقة التحضير

- نحضر شرائح اللحم ونتبلها برش الملح والفلفل الأسود

نقلب شرائح اللحم في الدقيق الأبيض حتى تتغطى من جميع الجوانب

- نحضر مقلاة ، ونضع فيها زيت الزيتون ، ونترك المقلاة على النار حتى يسخن الزيت

- نضع شرائح اللحم في الزيت ، ونقلبها لمدة 3 دقائق لكل جانب حتى تنضج ، ثم نرفعها من الزيت على مناديل مطبخ

- نضع شرائح المشروم في نفس المقلاة ، ونقلبه في الزيت لمدة 5 دقائق حتى يتشوح ، ثم نرفعه من الزيت

- نضع شرائح البصل في نفس المقلاة ، ونقلبه في الزيت لمدة دقيقتين حتى يتشوح ويصبح لونه ذهبيا

- نضيف لشرائح البصل ، 5 ملاعق دقيق و مرق اللحم و الكريمة اللباني ، ونقلب حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام

- نضيف شرائح المشروم مرة أخرى للمقلاة مع خيط البصل والكريمة اللباني ، ونقلب حتى يختلط المشروم مع باقي المكونات

- نضيف شرائح اللحم مرة أخرى للمقلاة ، ونترك البيكاتا بالمشروم على النار لدقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

