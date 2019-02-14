سلطة الطماطم التركية

سلطة الطماطم التركية (أرشيفية:انترنت)

نقدم إليك اليوم طبقًا جانبيًا من المطبخ التركي وهي سلطة الطماطم، ويمكن تقديمها مع لحم أو دجاج مشوي.

المكونات

- الجوز: كوب ونصف (مفروم خشن)

- دبس الرمان: نصف كوب

- زيت الزيتون: ربع كوب

- ملح: ملعقة صغيرة

- طماطم: 6 حبات (كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات)

- البصل الأخضر: كوب (مفروم)

- بقدونس: 2 كوب (طازج ومفروم)

- النعناع: كوب (طازج ومفروم)

- خيار: 1 حبة (متوسط الحجم / مفروم)

- فلفل أخضر حار: قرن (مفروم)

طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ضعي الجوز في طاجين مبطنة بورق الزبدة وأدخليه الفرن لمدة 8 دقائق حتى يتحمر ويتحمص ثم ازيليه من الفرن واتركيه ليبرد.

اخلطي دبس الرمان مع زيت الزيتون والملح في طبق.

اخلطي الطماطم والنعنع والبصل الأخضر والبقدونس والخيار والفلفل الحار في طبق واسع.

اضيفي مزيج دبس الرمان والزيت والملح فوقه وحركي.

وزعي الجوز المحمص وقلبي وقدميها فورًا.