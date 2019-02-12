سلطة البطاطا بدبس الرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 12:35 مساء

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة البطاطا والمعدنوس بدبس الرمان واعديها في مطبخك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات كبيرة بطاطس
1/2 كوب دبس رمان
1/2 كوب زيت زيتون
5 فصوص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة شطة مجروشة
ملعقة كبيرة كزبرة
فلفل أسود وملح حسب الرغبة
2 كوب معدنوس مفروم

طريقة التحضير
- قشري البطاطا ثم قطعيها مكعبات صغيرة، ضعيها في ماء مملح لبضع دقائق، ثم صفيها.
- في مقلاة عميقة سخني الزيت واقلي البطاطا لتصبح ذهبية اللون، دعيها تبرد.
- في وعاء، ضعي دبس الرمان، زيت الزيتون، الثوم، الشطة، الكزبرة، الملح، الفلفل وقلبي المكونات لتختلط مع بعضها.
- أضيفي البطاطا وقلبيها لتختلط جيدًا وتتشرب بالصلصة، اضيفي المعدنوس وقلبي ليختلط ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.
 

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