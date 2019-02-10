تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة الأناناس المقلوبة، وأعديها في مطبخكِ بكل سهولة، حسب «أطيب طبخة».
المكونات
بيض كبير الحجم، مفصول الصفار عن الزلال - 3.
زبدة مذوبة - نصف كوب.
سكر أسمر - كوب.
سكر أبيض - كوب.
دقيق - كوب.
بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة.
أناناس معلب، مقطع إلى شرائح - علبة.
توت معلب (اختياري) - بعض الحبات بحسب الرغبة.
عصير أناناس (من علبة الأناناس) - نصف كوب.
فانيليا - ملعقة صغيرة.
الطريقة:
1- في صينية دائرية الشكل، وزعي الزبدة المذوبة.
2- رشي فوق الزبدة السكر الأسمر.
3- رتبي شرائح الأنانس في قعر الصينية.
4- ضعي حبات التوت في فجوة كل حبة أناناس، ثم اتركي الصينية جانبًا.
5- في وعاء صغير، انخلي الدقيق مع البايكنغ باودر. اتركي المكونات الجافة جانبًا.
6- في الخلاط الكهربائي، أخفقي زلال البيض حتى يصبح قوامه رغويًّا. اتركي الزلال جانبًا.
7- في وعاء آخر، ضعي صفار البيض وأخفقيه مع السكر الأبيض والفانيليا حتى يصبح قوام المزيج كالكريمة.
8- أسكبي عصير الأناناس وأضيفي المكونات الجافة.
9- أخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا.
10- أضيفي زلال البيض الرغوي وأخفقي مجددًا.
11- اسكبي خليط الكيكة فوق صينية الأناناس.
12- أدخلي الصينية إلى فرن محمي واخبزي الكيكة من 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج. اختبري نضوجها بواسطة عود خشبي صغير.
13- اتركي الكيكة تبرد ثم قدميها.. وصحتين.