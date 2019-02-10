كيكة الأناناس المقلوبة

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة الأناناس المقلوبة، وأعديها في مطبخكِ بكل سهولة، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

بيض كبير الحجم، مفصول الصفار عن الزلال - 3.

زبدة مذوبة - نصف كوب.

سكر أسمر - كوب.

سكر أبيض - كوب.

دقيق - كوب.

بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة.

أناناس معلب، مقطع إلى شرائح - علبة.

توت معلب (اختياري) - بعض الحبات بحسب الرغبة.

عصير أناناس (من علبة الأناناس) - نصف كوب.

فانيليا - ملعقة صغيرة.