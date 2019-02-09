سلطة فاصوليا بيضاء بالزيت

تعرفي معنا على طريقة تحضير سلطة شهية ومغذية وسريعة وهي سلطة الفاصوليا البيضاء بالزيت تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة (صغيرة مقطعة شرائح)

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة صغيرة فص ثوم مهروس

كوب فاصوليا بيضاء (مسلوقة)

حبة طماطم (مفرومة ناعمة)

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

- يوضع الزيت في إناء ويضاف إليه البصل والثوم ونقلبها جيدًا.

- بعد دقائق تضاف الفاصوليا المسلوقة مع الملح ونخفق جيدًا ويضاف عصير الليمون والطماطم المفرومة ويقلب الخليط لمدة 5 دقائق ويصبح جاهزًا للتقديم.

