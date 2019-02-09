أرز على البخار بالدجاج

نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز على البخار بالدجاج لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والصحي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات

4 كوب أرز بسمتي

2 ورقة غار

1/2 كوب زبيب

3 حبات كبيرة جزر

عود كبير

2 حبة كبيرة بصل

ملعقة كبيرة فلفل أسود خشن

ملعقة كبيرة كمون صحيح

ملعقة كبيرة بهار مشكل

ملعقة كبيرة ملح

حبة كبيرة دجاج مقطعة منزوعة الجلد

فلفل أحمر أو أخضر

4/3 كوب زيت ذرة

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز جيداً ثم أغمريه بالماء واتركيه جانباً لحوالي 15 دقيقة.

- في قدر واسع ضعي حوالي 8 أكواب من الماء، ضعيه على نار قوية ليغلي بقوة، أضيفي ورق غار وملحًا، أضيفي الأرز، قلبيه بهدوء، اسلقي الأرز لحوالي 5 دقائق لينضج ولكن لا يكتمل نضجه تمامًا. صفي الأرز، احتفظي به دافئًا.

- في قدر مناسب ، سخني حوالي نصف كوب زيت ثم اقلي الزبيب ليصبح منتفخًا ثم أخرجيه، دعيه جانبًا ثم اضيفي الجزر واقليه مثل الزبيب ليصبح ذهبيًا فاتحًا ثم أخرجيه. دعيه جانبًا.

- اضيفي البصل وقلبي ليصبح ذهبي اللون، دعيه جانبًا.

واضيفي بقية الزيت، أضيفي الدجاج وقلبيه ليصبح ذهبي اللون، اضيفي الملح الكمون الفلفل والبهار.

- أضيفي حوالي 2 كوب من الماء الساخن، دعيه يغلي، أضيفي قرون الفلفل واتركيه حوالي 15 دقيقة، لا ينضج بالكامل ويكون مرق خفيف.

- ضعي الأرز فوق الدجاج، مع الضغط عليه قليلاً ليتداخل قليلاً مع الدجاج.

- اعملي تجويف خفيف في سطح الأرز، ضعي الجزر والزبيب على سطح الأرز مع نثر بعض الأرز على الجزر والزبيب لتغطيته قليلاً ليكتسب نكهة طيبة.

- غطي القدر جيدًا واتركيه على نار هادئة لحوالي 20 دقيقة.

-ابعدي الطبقة العلوية للتزيين ثم اسكبيه في الطبق ووزعي خليط البصل للتزيين ويصبح جاهزًا للتقديم.

