أرز على البخار بالدجاج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 11:18 صباحا

نقدم إليكِ طريقة تحضير أرز على البخار بالدجاج لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والصحي من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «صحتك».

المكونات
4 كوب أرز بسمتي
2 ورقة غار
1/2 كوب زبيب
3 حبات كبيرة جزر
عود كبير
2 حبة كبيرة بصل
ملعقة كبيرة فلفل أسود خشن
ملعقة كبيرة كمون صحيح
ملعقة كبيرة بهار مشكل
ملعقة كبيرة ملح
حبة كبيرة دجاج مقطعة منزوعة الجلد
فلفل أحمر أو أخضر
4/3 كوب زيت ذرة

طريقة التحضير
- اغسلي الأرز جيداً ثم أغمريه بالماء واتركيه جانباً لحوالي 15 دقيقة.
- في قدر واسع ضعي حوالي 8 أكواب من الماء، ضعيه على نار قوية ليغلي بقوة، أضيفي ورق غار وملحًا، أضيفي الأرز، قلبيه بهدوء، اسلقي الأرز لحوالي 5 دقائق لينضج ولكن لا يكتمل نضجه تمامًا. صفي الأرز، احتفظي به دافئًا.
- في قدر مناسب ، سخني حوالي نصف كوب زيت ثم اقلي الزبيب ليصبح منتفخًا ثم أخرجيه، دعيه جانبًا ثم اضيفي الجزر واقليه مثل الزبيب ليصبح ذهبيًا فاتحًا ثم أخرجيه. دعيه جانبًا.
- اضيفي البصل وقلبي ليصبح ذهبي اللون، دعيه جانبًا.
واضيفي بقية الزيت، أضيفي الدجاج وقلبيه ليصبح ذهبي اللون، اضيفي الملح الكمون الفلفل والبهار.
- أضيفي حوالي 2 كوب من الماء الساخن، دعيه يغلي، أضيفي قرون الفلفل واتركيه حوالي 15 دقيقة، لا ينضج بالكامل ويكون مرق خفيف.
- ضعي الأرز فوق الدجاج، مع الضغط عليه قليلاً ليتداخل قليلاً مع الدجاج.
- اعملي تجويف خفيف في سطح الأرز، ضعي الجزر والزبيب على سطح الأرز مع نثر بعض الأرز على الجزر والزبيب لتغطيته قليلاً ليكتسب نكهة طيبة.
- غطي القدر جيدًا واتركيه على نار هادئة لحوالي 20 دقيقة.
-ابعدي الطبقة العلوية للتزيين ثم اسكبيه في الطبق ووزعي خليط البصل للتزيين ويصبح جاهزًا للتقديم.
 

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