«One» برنامج جديد لابتكار نكهات التوابل

البرنامج الذكي مصمم على التعامل مع بيانات المكونات الخام للتوابل (أرشيفية: الإنترنت)

تعمل شركة «McCormick» للتوابل على تطوير برنامج ذكاء صناعي فريد من نوعه على شكل «براعم تذوق» صناعية قادر على ابتكار نكهات جديدة غير مسبوقة لطعم التوابل، اعتمادًا على مواد خام.

وكشفت شركة التوابل، التي تتخذ من مدينة ماريلاند الأميركية مقرًا لها، أن برنامجها الذكي مصمم على التعامل مع بيانات المكونات الخام للتوابل، ولا يزال المطورون يضعون البذرة الأساسية للتركيبة الجديدة، فيما يقترح البرنامج صيغًا وإضافات جديدة لتركيب نكهة غير مسبوقة، ثم يتم تذوقها وإرسالها لاختبارها من قبل المستهلك، للعمل على تحسينها بمرور الوقت، وفق موقع «24».

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح أول منتجاتها للتوابل القائمة على الذكاء الصناعي في الأسواق في وقت لاحق من العام الجاري، وستطلق عليه اسم «One».

وأوضحت الشركة أن استخدام الذكاء الصناعي يقلل من وقت تطوير المنتجات، مشيرة إلى أنها ستعتمد على نظام تكنولوجي بهدف تطوير جميع منتجاتها الجديدة بحلول نهاية العام 2021، بحسب ما ورد في موقع «سلاش دوت» الإلكتروني.