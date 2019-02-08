فطائر بطاطا بالجبن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 فبراير 2019, 10:00 صباحا

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية تصلح للتقديم على الفطور والعشاء، وهي فطائر البطاطا بالجبن تعرفي معنا على طريقة تحضيرها واعديها بنفسك وفقًا لموقع «محشي دوت كوم».

المكونات
4 حبات بطاطا (مسلوقة ومهروسة)
3 بيضات
2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون
فص ثوم مهروس
½ كوب جبنة فيتا (أو رومي حسب ما تفضليه)
¼ كوب بقسماط مطحون

طريقة التحضير
- نعجن البطاطا مع الثوم المفروم والملح والفلفل والبقدونس.
ثم نشكل من العجين دوائر كبيرة ونعمل فيها حفرة بملعقة صغيرة ونحشيها بالجبنة ثم نغلقها جيدًا ونشكلها على شكل قرص دائرى.
- نضع أقراص البطاطا والجبنة في البيض في البقسماط ونغطيها جيدًا بالبقسماط وتدخل الثلاجة نصف ساعة حتى يتماسك البقسماط.
- في زيت غزير ساخن هنقلي الفطائر حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
حليب الإبل يحوّل حياة سكان في الأرياف الهندية
منوعات
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها