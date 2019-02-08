فطائر بطاطا بالجبن

نقدم إليك طريقة تحضير وجبة خفيفة وشهية تصلح للتقديم على الفطور والعشاء، وهي فطائر البطاطا بالجبن تعرفي معنا على طريقة تحضيرها واعديها بنفسك وفقًا لموقع «محشي دوت كوم».

المكونات

4 حبات بطاطا (مسلوقة ومهروسة)

3 بيضات

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

فص ثوم مهروس

½ كوب جبنة فيتا (أو رومي حسب ما تفضليه)

¼ كوب بقسماط مطحون

طريقة التحضير

- نعجن البطاطا مع الثوم المفروم والملح والفلفل والبقدونس.

ثم نشكل من العجين دوائر كبيرة ونعمل فيها حفرة بملعقة صغيرة ونحشيها بالجبنة ثم نغلقها جيدًا ونشكلها على شكل قرص دائرى.

- نضع أقراص البطاطا والجبنة في البيض في البقسماط ونغطيها جيدًا بالبقسماط وتدخل الثلاجة نصف ساعة حتى يتماسك البقسماط.

- في زيت غزير ساخن هنقلي الفطائر حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

