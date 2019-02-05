كفتة محمرة على الطريقة المصرية

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة المحمرة من المطبخ المصري لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
5 فصوص ثوم مهروس
3 حبات بصل (مقطعة)
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 كوبان من زيت قلي
كيلو لحمة مفرومة
ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الذوق)
حزمة بقدونس (مقطعة)
كوب مرق اللحم (مخفف)
معلقة صغيرة ملح (او حسب الذوق)
طريقة التحضير
- تخلط جميع المكونات معًا وتشكل على شكل الكفتة ونضع زيت القلي في الطاسة ثم نضع الكفتة وتحمّر على جميع الجوانب
- تخفض درجة الحرارة و يستمر في الطهي بحيث تكون الكفتة غير مغطاه لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج الكفتة تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.