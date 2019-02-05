كفتة محمرة على الطريقة المصرية

تعرفي معنا على طريقة تحضير الكفتة المحمرة من المطبخ المصري لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

5 فصوص ثوم مهروس

3 حبات بصل (مقطعة)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 كوبان من زيت قلي

كيلو لحمة مفرومة

ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الذوق)

حزمة بقدونس (مقطعة)

كوب مرق اللحم (مخفف)

معلقة صغيرة ملح (او حسب الذوق)

طريقة التحضير

- تخلط جميع المكونات معًا وتشكل على شكل الكفتة ونضع زيت القلي في الطاسة ثم نضع الكفتة وتحمّر على جميع الجوانب

- تخفض درجة الحرارة و يستمر في الطهي بحيث تكون الكفتة غير مغطاه لمدة 10 دقائق أو حتى تنضج الكفتة تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

