حضري سمك السلمون بالمعكرونة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 01:19 مساء

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سمك السلمون بالمعكرونة، حسب «أطيب طبخة».

المكوّنات
500 غرام سلمون فيليه.
250 غرام معكرونة.
400 ملل كريمة قليلة الدسم.
بصلة حجم كبير مفرومة.
زيت نباتي.
ملعقة صغيرة ملح.
رشة فلفل أبيض.
رشة جوزة الطيب.

طريقة العمل
1- اسلقي المعكرونة بالماء المملح.
2- ضعي في قدر قليلًا من الزيت واقلي فيه البصل على حرارة متوسطة حتى يتغير لونه.
3- ضعي شرائح السلمون ثم نكّهي بالملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج.
4- زيدي الكريمة وعندما يغلي المزيج أضيفي المعكرونة وقلبي لنحو دقيقتين.
5- ارفعي القدر عن النار وقدميه مباشرة على سفرتكِ.

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